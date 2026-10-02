Nuovi bollettini pubblicati: le nomine delle ultime ore per le Gps 2026

Proseguono anche il 2 ottobre le operazioni di nomina da GaE e GPS per le supplenze al 31 agosto e al 30 giugno 2027. Nell’ultimo aggiornamento risultano 23 nuove pubblicazioni riferite alla giornata, con province che hanno ormai raggiunto il settimo e l’ottavo turno.

I bollettini più avanzati

Tra i territori più avanti c’è Vercelli, che il 2 ottobre ha pubblicato l’ottavo turno, dopo il settimo del 29 settembre. In Piemonte si registra anche il quarto turno di Torino.

Molto avanzate anche alcune province della Toscana. Firenze e Prato hanno entrambe raggiunto il settimo turno il 2 ottobre. Firenze veniva dal sesto turno del 29 settembre, così come Prato.

In Emilia-Romagna arrivano nuove pubblicazioni per Modena, Parma e Piacenza. Modena è al quarto turno, mentre Piacenza ha raggiunto il settimo. Parma, che aveva già pubblicato numerosi scorrimenti nelle settimane precedenti, registra un ulteriore turno il 2 ottobre.

In Liguria proseguono le nomine a La Spezia, arrivata al sesto turno, e a Savona, dove è stato pubblicato un nuovo scorrimento il 2 ottobre.

Le altre regioni

Nuovi bollettini anche in Lombardia, dove Varese raggiunge il quarto turno, e nelle Marche, con un nuovo turno per Ascoli Piceno, successivo al quinto pubblicato il 23 settembre.

In Puglia avanzano Brindisi e Lecce, entrambe con il quarto turno del 2 ottobre.

La giornata porta nuovi scorrimenti anche nelle isole. In Sardegna è stato pubblicato un nuovo turno per Nuoro. In Sicilia, Caltanissetta-Enna arriva al quarto turno, Catania al quinto e Siracusa pubblica il bollettino n. 3.

Completano il quadro Trieste, con un nuovo turno il 2 ottobre, Viterbo nel Lazio, Isernia in Molise e Terni in Umbria.

In Veneto, infine, nuovi scorrimenti sono stati pubblicati per Padova e Verona.

Il quadro del 2 ottobre conferma quindi il progressivo avanzamento delle procedure: Vercelli è già all’ottavo turno, Piacenza, Firenze e Prato al settimo, La Spezia al sesto e Catania al quinto, mentre in numerose altre province continuano gli scorrimenti delle graduatorie.