Quattordicesima agli insegnanti, Renzi attacca Valditara: “A un’interrogazione prenderebbe 4”

Acceso scontro tra il ministro dell’istruzione Valditara e Matteo Renzi durante il Questione Time al Senato, sul tema della scuola. In particolare, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha risposto a una serie di interrogazioni da parte dell’opposizione non soddisfacendo però a pieno Renzi, che non ha esitato a farglielo notare.

L’attacco di Renzi

In particolare Renzi ha sollecitato Valditara sulla possibilità di assicurare la quattordicesima agli insegnanti, ma a suo avviso il ministro in carica dell’istruzione ha risposto in maniera evasiva. Cosa che ha consentito all’ex sindaco di Firenze di attaccarlo con pungente ironia: “Lei è andato fuori tema: se lei si fa interrogare e risponde così, a lei che è un professore danno come minimo un quattro. Come si dice: Dove vai? Porto cipolle“.

Poi Renzi ha fatto notare al ministro che la storia recente dei Governi italiani racconta di blocchi e sblocchi di contratti che avrebbero precisi responsabili a seconda che si siano alternati ministeri di centrodestra o di centrosinistra: “Allora, mi piacerebbe risponderle nel merito. Chi ha bloccato i contratti? Chi era il ministro della scuola quando furono bloccati? Il ministro – guardi da questa parte e poi giri a destra – si chiamava Mariastella Gelmini: era un governo di centrodestra quando sono stati bloccati. Chi ha sbloccato i rinnovi contrattuali? La ministra Marianna Madia. Quindi, se lei vuole sapere chi ha bloccato è stata la Gelmini, chi ha sbloccato è stata la Madia. Ma questo è il passato, su cui noi possiamo rivendicare di aver ragione e voi torto”.

I buoni pasto scuola

La quattordicesima agli insegnanti consentirebbe un indiretto ulteriore aumento di stipendio al mondo della scuola. Sempre in questo senso si sta andando con l’interlocuzione tra sindacati e ministero all’Aran sul tema dei buoni pasto scuola, che consentirebbero un bonus importante per il personale scolastico che supera le sei ore di servizio.