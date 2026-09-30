Requisiti concorso scuola 2027: nuova proroga per il diploma Itp, l’elenco aggiornato

Tra le novità introdotte dalla bozza del Decreto Scuola ce ne sono alcune che riguardano i prossimi concorsi scuola, per i quali va detto, non ci sono ancora certezze dal punto di vista delle tempistiche ne tantomeno delle modalità. Si lavora però già a una serie di novità, come una proroga alla validità del diploma ITP per accedere al reclutamento nelle classi di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e dm n. 259/2017 del personale docente.

Una nuova proroga

La proposta come detto è al momento presente solo nella bozza, ma potrebbe essere confermata una volta pubblicato il testo in Gazzetta Ufficiale. L’iter legislativo prevede poi che da quella data servano 60 giorni di tempo utili per l’iter parlamentare.

Sarebbe per gli ITP un’ulteriore proroga dopo quella ottenuta già l’anno scorso nell’ambito del Decreto Milleproroghe 2025 che aveva concesso un rinvio della validità del titolo fino al 31 dicembre 2025. Una proroga utile alla partecipazione dei diplomati ITP anche al concorso PNRR3.

Preparazione al concorso nel 2027?

Poi si era lavorato a una nuova estensione della validità con il Decreto scuola su Riforma Esami di Stato e avvio a.s. 2025/26, utile a consentire la validità del titolo al 31 dicembre 2026. Adesso si punta a un ulteriore rinvio, che lascia pensare come l’intenzione del ministero sia quella di bandire un concorso nel 2027, ma si tratta solo di una supposizione.

Secondo quanto riporta Orizzonte Scuola, il ministero vorrebbe inserire una ulteriore proroga all’art. 22 comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituendo la data del 31 dicembre 2026 con “31 dicembre 2027“.

Questo modificherebbe la tabella dei titoli di accesso ai nuovi concorsi, aggiornando l’elenco ad abilitazione per la specifica classe di concorso o diploma valido ai sensi del DPR 19/2016 e dm n. 259/2017 o diploma ITS Academy valido per la classe di concorso richiesta.

Possibile utilizzare alternativamente uno o l’altro titolo, se ci sono candidati in possesso di più di uno. A quel punto la decisione dipenderebbe dal punteggio attribuito nella nuova tabella titoli.