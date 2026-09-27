Stipendio docenti ottobre 2026: importo visibile in attesa dei buoni pasto

Come spesso accade, lo stipendio per Docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato e supplenti con contratto al 31 agosto o 30 giugno è già visibile qualche giorno prima dell’inizio del mese di riferimento. Non fa eccezione lo stipendio di ottobre, per cui è possibile visionare l’importo già in questi ultimi giorni di settembre.

Cosa aspettarsi dalla busta paga

Gli importi che verranno pagati a fine ottobre, sono già visibili online nell’area riservata di NoiPA. Il personale scolastico interessato può quindi già collegarsi per visionare l’importo della mensilità dello stipendio di ottobre 2026. E’ una mensilità che, in virtù degli aumenti erogati a partire dal mese di agosto, sarà già comprensivo dei nuovi calcoli sulla base del rinnovo di contratto scuola firmato lo scorso luglio.

Adesso si aspetta la definizione della parte normativa del contratto scuola, di cui si sta discutendo già in questo settembre all’Aran tra sindacati e ministero e che potrebbe portare indirettamente aumenti stipendiali per il personale scolastico. Il riferimento è al tentativo dei sindacati di garantire a docenti e personale Ata i buoni pasto in caso di servizio superiore alle sei ore.

Le prime contrattazioni, va detto, non sono state molto positive in ottica concessione dei buoni pasto a quello che, come rilevano i sindacati, è l’ultimo comparto della pubblica amministrazione cui viene ancora negato il beneficio dei buoni pasto. Il problema come sempre in questi casi risiede nel reperimento dei fondi utili a finanziare un bonus del genere, che riguarderebbe un elevato numero di dipendenti.

La contrattazione per il rinnovo

Ma la buona riuscita della contrattazione per il rinnovo della parte normativa del contratto scuola passa anche dal buon esito della questione inerenti i buoni pasto.

Tornando al pagamento dello stipendio di ottobre, si tratta di uno stipendio che dovrebbe essere regolare anche per docenti neoassunti in ruolo. Discorso diverso per le supplenze: in questo caso dipende dalla presa di servizio.