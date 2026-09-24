Supplenze GPS: arriva il bonus di 9 punti per i docenti che sceglieranno scuole dall’elenco del ministero

E’ stato approvato decreto che conferma l’orientamento ministeriale in base al quale verranno previsti punteggi aggiuntivi in graduatoria per i docenti che prestano servizio in sedi speciali. Lo ha disciplinato il Ministero dell’Istruzione e del Merito istituendo il nuovo punteggio aggiuntivo di cui beneficeranno gli insegnanti con un’aggiunta fino a 9 punti.

Come ottenere i 9 punti

Le indicazioni fanno parte del decreto ministeriale n. 178 del 2 settembre 2026, adottato in attuazione dell’articolo 25, comma 1, della legge 7 maggio 2026, n. 70.

I punteggi aggiuntivi saranno conferiti nell’ambito di graduatorie ad esaurimento, graduatorie provinciali per le supplenze e graduatorie di istituto.

Per avere diritto al punteggio aggiuntivo, bisogna aver prestato servizio nelle scuole delle piccole isole, caratterizzate da particolari condizioni territoriali, logistiche e organizzative. In questo modo, il ministero vuole premiare i docenti che agevolano la continuità educativa e didattica.

Il decreto prevede l’aggiunta di 6 punti per ogni anno di servizio durante il quale l’insegnante ha prestato servizio effettivo in uno dei plessi indicati dal Ministero.

Il punteggio aggiuntivo scatta nel momento in cui il servizio svolto raggiunge almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico. Non solo: altro requisito, è che almeno 120 giorni siano stati dedicati alle attività didattiche.

Valgono unicamente i giorni nei quali il personale risulta effettivamente in servizio. Chi ha diritto al punteggio aggiuntivo, lo vedrà cumulato con quello cui si ha già diritto in base alle tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi per GAE e GPS.

Si possono ottenere ulteriori 3 punti nelle pluriclassi della primaria, sempre situate nelle piccole isole. E’ questo l’unico caso in cui il totale dei punti ottenibili può arrivare a nove.

L’elenco delle scuole

Per conoscere l’elenco degli istituti bisogna attendere la pubblicazione annuale da parte del Ministero. Questo significa che non saranno valide tutte le scuole in territorio insulare. E’ questa in altre parole condizione necessaria ma non sufficiente.

Il ministero renderà note le scuole ogni anno entro il 30 giugno di ciascun anno, indicando anche l’istituzione scolastica di appartenenza del singolo plesso. L’elenco potrà essere modificato di anno in anno.

Il punteggio aggiuntivo verrà attribuito a partire dal prossimo anno scolastico 2027/2028, senza modificare gli anni precedenti, e sarà spendibile nell’ambito delle procedure di aggiornamento delle graduatorie relative al biennio 2028/2029-2029/2030, sia per GAE che per GPS su posto comune e sostegno.