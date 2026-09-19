Pagamento stipendi scuola settembre: per alcuni docenti ci sarà qualche settimana di ritardo

E’ finalmente disponibile il cedolino relativo allo stipendio di settembre 2026, visibile online da parte dei docenti e del personale Ata. Il controllo del cedolino ha permesso di verificare all’interno della mensilità di pagamento la presenza dei compensi FIS.

Il pagamento degli stipendi

Il cedolino disponibile su Noipa riguarda in totale oltre 1,2 milioni tra docenti e personale ATA. Nei prossimi giorni, nello specifico la prossima settimana, questi lavoratori del mondo della scuola riceveranno l’accredito dello stipendio per le somme relative a quelle inserite nel cedolino.

Il pagamento della mensilità di settembre in alcune scuole verrà erogata contestualmente al Fondo d’Istituto. Nel frattempo è già possibile visionare il cedolino. La data prevista per il pagamento dello stipendio per docenti e il personale ATA di ruolo, il cui cedolino di settembre 2026è già visibile nell’area riservata di NoiPA è previsto per il prossimo mercoledì 23 settembre.

Negli ultimi giorni è stata risolta la questione relativa ai docenti appena assunti, che rischiavano di non riuscire a percepire lo stipendio a settembre per questioni burocratiche, in particolare il rischio riguardava gli stipendi delle GPS sostegno che invece arriveranno con emissione speciale entro fine mese.

I neo immessi in ruolo

Dovranno aspettare qualche giorni in più i docenti e il personale ATA neoimmessi in ruolo, che hanno preso servizio martedì 1° settembre. Per loro è da mettere in conto che il pagamento arrivi con qualche settimana di ritardo. C’è comunque ottimismo che le pratiche vengano completate rapidamente consentendo il pagamento regolare dello stipendio.

Stanno intanto riprendendo le trattative all’Aran tra ministero e sindacati per il rinnovo della parte normativa del contratto scuola. Nonostante la parte economica sia già andata in archivio lo scorso luglio, alcuni elementi della trattativa potrebbero incidere indirettamente sulla situazione economica del perosnale scolastico. Basti pensare al tentativo di inserire i buoni pasto tra i diritti di docenti e Ata.