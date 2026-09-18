Niente nuovo concorso scuola, ma i percorsi abilitanti potrebbero continuare: ecco perché

L’eventuale assenza di un nuovo concorso scuola nell’immediato futuro non significa necessariamente che debbano fermarsi anche i percorsi abilitanti per i docenti.

La distribuzione degli abilitati

È questo il chiarimento a OrizzonteScuola TV di Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale ANIEF. La rappresentante sindacale ha sottolineato che non è possibile affermare che in Italia esista ormai un numero sufficiente di docenti abilitati per tutte le classi di concorso e in tutte le regioni.

Il problema principale è infatti rappresentato dalla distribuzione degli abilitati. Il dato nazionale, preso da solo, rischia di essere poco significativo: per alcune classi di concorso e in determinati territori potrebbe esserci un numero elevato di docenti già abilitati, mentre altrove la situazione può essere completamente diversa.

Ci possono quindi essere regioni o insegnamenti nei quali il bacino degli abilitati è già consistente e altri nei quali continua invece a esserci necessità di nuovo personale qualificato.

Il futuro dei percorsi abilitanti

Per questo motivo non esiste un automatismo del tipo: niente nuovo concorso, niente nuovi percorsi abilitanti.

I percorsi universitari di abilitazione non servono esclusivamente a preparare candidati per la procedura concorsuale immediatamente successiva. Servono anche ad ampliare e rinnovare nel tempo il numero di docenti in possesso dell’abilitazione, tenendo conto delle esigenze delle diverse classi di concorso e dei differenti territori.

La questione decisiva diventa dunque il fabbisogno reale. Prima di stabilire se proseguire, ridurre o rimodulare l’offerta dei percorsi abilitanti occorre verificare quanti docenti abilitati siano effettivamente disponibili, per quali classi di concorso e soprattutto in quali regioni.

L’eventuale mancata programmazione immediata di un nuovo concorso non può essere utilizzata, da sola, come prova del fatto che non servano più nuovi percorsi abilitanti. Il sistema deve essere valutato classe di concorso per classe di concorso e territorio per territorio.