Modulo richiesta 150 ore diritto allo studio 2026: disponibilità e scadenza per la domanda

In questi giorni molti docenti stanno iniziando l’anno scolastico e molti di loro stanno iniziando un nuovo percorso in virtù della loro condizione di neoassunti e neo immessi in ruolo in vista del nuovo anno scolastico 2026/2027. Per loro c’è anche da risolvere la questione delle 150 ore di diritto allo studio. Quali sono le tempistiche e le scadenze per la presentazione della domanda?

Le scadenze attuali

Al momento, in attesa di ulteriori comunicazioni da parte del ministero, la scadenza da tenere presente è quella del prossimo 15 novembre. Al momento però non sono ancora disponibili nè indicazioni operative né modulistica necessaria. Quando saranno disponibili? Facendo riferimento a quanto avvenuto negli anni passati, bisognerà aspettare qualche settimana prima della scadenza.

La richiesta per le 150 ore di permesso per diritto allo studio al momento fa riferimento a questa data, anche se non ci s sono ancora comunicazioni ufficiali. In questo senso, l’unica certezza è che al momento non è ancora possibile procedere. Prima di un mese-un mese e mezzo, infatti, difficilmente modelli e indicazioni per inoltrare la richiesta saranno pubblicati. Probabile che si debba aspettare come negli anni passati la fine di ottobre.

In attesa della modulistica

Adesso è quindi inutile attendere da un giorno all’altro comunicazioni operative che dovrebbero arrivare solo in quel periodo in modo da venire a conoscenza delle modalità concrete di presentazione che possono cambiare di anno in anno, in base alla procedura che il ministero predisporrà per l’anno di riferimento.

Solo quando sarà resa pubblica la modulistica, si potranno conoscere anche i canali di invio e le istruzioni pubblicate prima di procedere con la domanda.

Secondo i sindacati, difficilmente il tutto entrerà in vigore prima della fine di ottobre. A quel punto ci saranno circa una ventina di giorni per presentare la domanda, ma non è nemmeno detto che le scadenze siano poi uguali per tutte le regioni.