Nomine da graduatorie di istituto: ecco i posti con classi di concorso e province in cui le GPS sono esaurite

Sono in fase di pubblicazione le supplenze disponibili per le assegnazioni supplenze da graduatorie di istituto, in attesa che venga pubblicato il secondo turno delle gps con relativo bollettino, atteso per la settimana in corso. Le supplenze disponibili per le graduatorie di istituto sono relative a classi di concorso e province in cui le GPS sono esaurite.

Il ricorso agli interpelli

Nonostante l’algoritmo sia appena partito con relativa procedura di assegnazione degli incarichi da Gps, ci possono essere già per l’anno scolastico 2026/27 graduatorie provinciali esaurite con relativi posti disponibili. La procedura prevede in questi casi che le cattedre vacanti vengano assegnate da graduatorie di istituto delle scuole in cui il posto è disponibile. In seconda battuta, si passa alle graduatorie di istituto viciniori.

Non è infrequente che anche questi due canali risultino insufficienti. In questo caso si passa all’interpello previsto dall’OM n. 27 del 16 febbraio 2026, che ha preso il posto delle domande di messa a disposizione, ribaltandone il meccanismo (prima pubblicazione della cattedra vacante, poi domande dei docenti interessati, con la mad accadeva il contrario).

Chi resta escluso

Le GPS si ritengono esaurite nel momento in cui l’Ufficio Scolastico ha già provveduto a scorrere tutte le GaE e GPS disponibili per l’anno scolastico 2025/26 e vi è la presenza di posti interi o spezzoni al 31 agosto o 30 giugno 2026 ancora disponibili. I motivi possono essere diversi, ma generalmente dipende dalla mancanza di candidati o dal fatto che gli stessi sono risultati rinunciatari. Come si procede.

Possono partecipare all’assegnazione da graduatoria di istituto i docenti che hanno presentato la domanda per la scelta delle max 20 scuole in occasione della presentazione della domanda per l’aggiornamento biennale delle Gps lo scorso marzo.

Sono esclusi dall’assegnazione delle supplenze da graduatorie di istituto i docenti che hanno rinunciato all’incarico conferito da GaE o GPS, essendo sanzionati ai sensi i sensi dell’art. 15 dell’OM 27/2026.

PIEMONTE

Vercelli

PUGLIA

Brindisi

VENETO

Padova

Elenco in aggiornamento.