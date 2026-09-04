Nomine GPS: via al secondo turno di nomine da sabato 5 settembre

Terminato praticamente ovunque il primo turno del bollettino gps relativo alle supplenze conferite mediante algoritmo, cresce l’attesa per l’avvio del secondo turno di nomine, che quest’anno assume un valore se possibile ancora più importante in considerazione delle novità apportate dall’ordinanza per l’aggiornamento biennale delle Gps, sostitutiva del regolamento fino al 2028.

Il nuovo sistema di ripescaggio

Infatti se bollettino zero per simulare disponibilità dei posti e nominabilità dei docenti di sostegno in ottica nomine e bollettino uno non sono stati interessati dalle novità dell’algoritmo, molto cambierà dal secondo turno di nomine in poi. Il motivo è da individuare nel nuovo sistema di ripescaggio introdotto dal ministero con l’ordinanza per andare incontro a richieste e critiche giunte da docenti e sindacati negli ultimi anni in relazione al fatto che l’algoritmo stesso non tornava indietro.

Cosa comportava questo? Che i docenti che non ottenevano la nomina nel primo bollettino, risultavano rinunciatari involontari per sedi non espresse e venivano dunque esclusi dai successivi turni di nomina. Cosa che adesso non accadrà più, perché l’algoritmo torna indietro e andrà a ripescare i docenti che sono stati privati di una nomina nel turno precedente.

Da domani secondo turno di nomina

Questo rende ancora più interessante il bollettino dal secondo turno di nomina in poi, perché conterrà nuove disponibilità sopravvenute alla cui assegnazione potranno prendere parte i docenti che ancora attendono una nomina, possibilità che fino all’anno scorso era loro preclusa.

Tutto questo meccanismo rende necessario da parte degli uffici scolastici un lavoro ancora più accurato, se possibile, nel predisporre tutte le disponibilità dopo il bollettino uno, ed è il motivo per cui sta passando qualche giorno tra il primo bollettino e il secondo. Ma dovremmo esserci quasi, come sostiene anche il sindacato Asset Scuola che annuncia la pubblicazione del secondo turno di nomina a partire da sabato 5 settembre. Altra stampa specializzata indicava come più probabile l’avvio dei secondi bollettini dalla settimana che inizia dal 7 settembre. In ogni caso ci siamo quasi e vedremo finalmente alla prova dei fatti se il nuovo algoritmo darà gli effetti e i risultati sperati.