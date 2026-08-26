Supplenze scuole, iniziate le convocazioni: ecco le province che hanno già chiamato per il personale Ata

I docenti sono ancora in attesa del primo bollettino per le supplenze, che dovrà essere preceduto necessariamente dal bollettino zero per le conferma dei docenti di sostegno da parte delle famiglie. Probabile che le prime novità arrivino già alla fine di questa settimana.

Si parte con gli Ata

Ma nel frattempo il mondo della scuola è già nel vivo delle convocazioni con le prime supplenze del personale ATA per l’anno scolastico 2026/2027. Già molti Uffici scolastici territoriali hanno pubblicato i primi calendari, completi di avvisi e modalità operative per l’assegnazione degli incarichi a tempo determinato.

Le province in ritardo dovrebbero allinearsi nei prossimi giorni, probabilmente già entro la fine della settimana in modo da consentire la presa di servizio in tempo per il primo settembre.

Le convocazioni sono nei confronti del personale Ata facente parte delle graduatorie provinciali permanenti dei 24 mesi. E’ la prima fascia ATA. Poi sarà la volta dei candidati inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di seconda fascia di cui al D.M. 75/2001.

Non ci sono solo prima e seconda fascia: se dovessero residuare ancora posti da attribuire, si potrà passare alle graduatorie di istituto di terza fascia ATA.

L’ordine di convocazione

Non tutte le convocazioni avvengono in contemporanea. Come per i docenti, dipende dalla consistenza delle singole province e dall’avanzamento dei lavori all’interno delle stesse.

La priorità per le supplenze va ai posti rimasti disponibili dopo le immissioni in ruolo con le graduatorie permanenti provinciali dei 24 mesi. Il primo step è riservato alla prima fascia, poi al graduatorie provinciali ad esaurimento di seconda fascia D.M. 75/2001.

Ma potrebbero residuare ulteriori posti: in questo caso, se si esaurisce la seconda fascia, i posti residui tornano alle scuole e si fa riferimento in questo caso alle graduatorie di istituto, compresa la terza fascia ATA del triennio 2024/2027.

Le province già avviate

In diverse province sono già partite o sono state calendarizzate le operazioni per le supplenze ATA 2026/27. Tra i territori che hanno pubblicato avvisi o convocazioni figurano Rovigo, Torino, Chieti, Pescara, Taranto, Foggia, Verbano-Cusio-Ossola, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Rimini, Lucca, La Spezia, Sondrio, Bergamo, Brindisi, Potenza, Roma, Bari e Vercelli.

Le convocazioni si concentrano soprattutto tra il 24 e il 29 agosto, con procedure rivolte in molti casi agli aspiranti di prima e seconda fascia. Alcuni Uffici scolastici hanno previsto calendari distinti a seconda del profilo ATA, mentre altri hanno pubblicato anche modelli per la scelta delle sedi o per la delega.

A Roma sono stati pubblicati avvisi per assistenti amministrativi e collaboratori scolastici; a Bari al momento il calendario riguarda la prima fascia. In diverse province, quindi, le operazioni sono già in pieno svolgimento in vista delle prese di servizio dal 1° settembre 2026.