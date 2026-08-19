Nomine sostegno interprovinciale: meno di 48 ore di tempo per scegliere le preferenze

Si conclude oggi la procedura per la presentazione delle domande valide per partecipare all’assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato mediante call veloce per il sostegno, procedura interprovinciale facente parte delle assunzioni straordinarie per il ruolo dopo elenchi regionali per il ruolo e scorrimento prima fascia gps sostegno.

Le altre procedure in arrivo

Con la conclusione della fase relativa alle domande, si apre quella dell’assegnazione degli incarichi, fase che dovrà essere rapida considerato che con l’avvicinarsi di fine agosto incombono altre procedure tassative: il bollettino zero per la conferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie e il contestuale primo bollettino per l’assegnazione di tutti gli altri incarichi a tempo determinato mediante nuovo algoritmo con sistema di ripescaggio.

Chi ha presentato domanda per la mini call nei prossimi giorni sarà chiamato a completare la procedura per non vanificare quanto fatto finora. Entro la fine di questa settimana, per la precisione entro il 21 agosto, arriveranno le comunicazioni da parte del Ministero inerenti l’esito di questa procedura, fase interprovinciale dopo quella provinciale mediante scorrimento della prima fascia gps sostegno.

Il tempo a disposizione

In caso di assegnazione di un incarico, la procedura di selezione andrà avanti. Per tutti gli altri ci sarà da aspettare il bollettino uno di fine agosto ed eventualmente quelli successivi.

In questa fase di assegnazione delle sedi, i candidati selezionati dovranno monitorare la posta elettronica e gli avvisi sui siti degli Uffici Scolastici Provinciali e Regionali. In questo modo sarà possibile effettuare la scelta migliore, e non è un dettaglio considerato che le sedi disponibili non sono molte.

Dopo la selezione provinciale, i docenti nominati potranno scegliere le preferenze tra le scuole disponibili nel territorio assegnato. A disposizione ci sono solo 48 ore circa, anche meno per la compilazione delle preferenze sono spesso molto brevi, talvolta inferiori alle 48 ore.

Come detto i tempi sono stretti e le procedure si susseguono a ritmo frenetico, per cui restare fuori dalla finestra temporale indicata dal ministero significa di fatto vanificare la possibilità di ottenere un incarico.