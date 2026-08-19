Graduatorie mini call veloce GPS sostegno 2026: pubblicati elenchi e avvisi per la scelta sede

Si procede spediti con le operazioni relative alla mini call veloce sostegno, ultima procedura straordinaria di assunzioni in ruolo su sostegno, residuale dopo elenchi regionali e scorrimento prima fascia gps. Si temeva non partisse affatto, e invece alla fine c’è stata la disponibilità di oltre 3mila posti. Non tantissimi, ma comunque un’opportunità importante che i docenti stanno sfruttando per ottenere un incarico a pochi giorni dall’avvio del nuovo anno scolastico.

Il lavoro degli uffici scolastici

Proprio nel giorno in cui è conclusa la procedura per la presentazione delle domande per la mini call veloce, gli Uffici scolastici regionali hanno iniziato con la pubblicazione degli esiti delle domande. D’altra parte non c’è troppo da indugiare considerato che siamo già quasi alla fine della terza settimana del mese e che la prossima sarà quella dell’avvio del bollettino zero per la verifica di nominabilità docenti destinatari di conferma sul sostegno e disponibilità delle sedi cui sono assegnatari.

In contemporanea, si partirà con il primo bollettino riservato a tutti gli altri docenti che hanno compilato la domanda per le max 150 preferenze per gli incarichi a tempo determinato, con nuovo sistema di ripescaggio finalizzato a non escludere i docenti che fino allo scorso anno risultavano rinunciatari involontari per sedi non espresse e non venivano più presi in considerazione dall’algoritmo che non tornava indietro. Da quest’anno invece tornerà indietro.

La scelta della scuola

Le domande per la mini call veloce sono state presentate entro oggi alle ore 12 del 19 agosto. I docenti aventi diritto, parteciperanno alla procedura per chiamata interprovinciale, la “mini-call veloce” che assegna posti ai docenti specializzati.

La procedura è disciplinata dall’articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall’articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164.

Con gli avvisi degli uffici, inizia la seconda fase riservata alla scelta della scuola e gli stessi USR stanno comunicando gli le date di apertura delle funzioni telematiche.

La fase successiva sarà caratterizzata dall’assegnazione della sede che avrà luogo entro cinque giorni, scadenza per l’accettazione espressa.