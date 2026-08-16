Doppio punteggio nelle Gps: da spendere su scorrimento e futuro doppio canale per docenti con servizio speciale

Doppio punteggio nelle Gps. Un “bonus” che potrebbe davvero fare la differenza per migliaia di docenti che vedrebbero così riconosciuto il loro “servizio speciale” spendendolo poi nelle graduatorie per ottenere in futuro incarichi più consoni alle loro esigenze private e professionali sia per le supplenze che per lo scorrimento per il ruolo mediante assunzioni straordinarie come, nel caso del sostegno, scorrimento prima fascia gps e mini call veloce.

In attesa del doppio canale

In attesa del possibile, auspicato, doppio canale di reclutamento che consentirebbe finalmente di valorizzare servizio ed esperienza. La richiesta di doppio punteggio nelle Gps la presenta Anief e fa riferimento ai docenti che hanno prestato servizio nelle piccole Isole. La richiesta comprende anche la concessione di detrazioni fiscali su locazioni e mutui prima casa.

Sarebbe un provvedimento che allineerebbe il diritto a quello già concesso a chi lavora nelle scuole montane. Anief spinge con il ministero per fare in modo che venga concesso a chi lavora e ha lavorato nelle piccole Isole il doppio punteggio nelle GPS.

In aggiunta, a chi ha prestato servizio, sarebbero concesse le stesse detrazioni fiscali su locazioni e mutui prima casa riconosciute a chi lavora nelle scuole montane.

Continuità di risultati

Anief ha già annunciato l’intenzione di chiedere al Governo una modifica al disegno di legge 1837 (all’esame della VIII Commissione del Senato a settembre), inerente le norme sulla gestione del personale nelle isole minori marine, lagunari e lacustri. L’obiettivo è assicurare la giusta valorizzazione al personale scolastico che svolge servizio in zone isolate d’Italia.

Se Anief ottenesse questo risultato, proseguirebbe quel percorso già intrapreso con il riconoscimento di una specifica indennità al personale docente di mille euro annui. Si tratta di un riconoscimento ottenuto con la Legge n. 231/21 erogato anche al personale ATA nell’ambito dei risparmi del FMOF firmato dal sindacato per il 2024/2025.