Tanti docenti di ruolo ancora nelle Gps 2026: potranno accettare le supplenze da fine agosto

Sono giorni di consultazione febbrile delle graduatorie Gps in vista dell’avvio dell’algoritmo di fine agosto, preceduto dalla simulazione con il bollettino zero riservato ai docenti con richiesta di continuità di sostegno su richiesta delle famiglie. Sia questa procedura, sia il primo bollettino riservato a tutti gli altri precari in attesa di una cattedra per supplenza, dovrebbero essere perfezionate entro fine agosto.

I motivi della permanenza

Proprio la consultazione delle Gps, pubblicate in molti casi anche in ritardo rispetto alla presentazione della domanda per le max 150 preferenze e soprattutto rispetto all’anticipo con cui sono state presentate le domande per le GPS 2026, sta evidenziando alcune situazioni che in molti casi preoccupano i docenti coinvolti.

Una di queste è il fatto che nelle Gps compaiono ancora docenti già di ruolo. Una situazione che si verifica abbastanza spesso in questo periodo dell’anno, ma che può essere considerata fisiologica.

Sono molte infatti le segnalazioni della presenza, nelle GPS, di docenti che risultano già immessi in ruolo. Il fatto dipende dalla normativa in base alla quale il docente deve essere cancellato soltanto dalla classe di concorso nella quale ha ottenuto il ruolo.

Questo comporta che il docente di ruolo secondo la normativa, può continuare a figurare nelle altre classi di concorso o tipologie di posto.

La normativa prevede infatti che si provveda alla cancellazione solo dalla classe di concorso nella quale il docente è stato appena immesso in ruolo.

L’accettazione delle supplenze

Questo significa che un docente può essere immesso in ruolo ma non essere soggetto depennamento generalizzato da tutte le GPS.

In questo modo, l’insegnante può mantenere la propria posizione nelle altre classi di concorso o nelle diverse tipologie di posto nelle quali risulta inserito, in modo da accettare supplenze anche su un’altra classe di concorso.

Lo sancisce l’articolo 47 del CCNL che permette al docente già di ruolo di accettare una supplenza annuale o un incarico fino al termine delle attività didattiche su un’altra classe di concorso.

Ecco perché ha senso mantenere il docente nelle GPS. Invece il depennamento automatico introdotto quest’anno investe chi non ha aggiornato le GPS e non ha presentato la domanda delle 150 preferenze.