Immissioni in ruolo ata 2026: ci siamo, appuntamento la prossima settimana al ministero

Con le immissioni in ruolo docenti in pieno svolgimento, già arrivate alla fase delle assunzioni straordinarie per il ruolo con le prime nomine da scorrimento prima fascia gps sostegno mediante bollettini pubblicati negli ultimi giorni, l’attesa è tutta per le operazioni relative alle assunzioni a tempo indeterminato del personale Ata.

In arrivo il nuovo anno scolastico

L’inizio dell’anno scolastico è fissato a meno di un mese da oggi, e i sindacati sono decisamente in ansia per il mancato avvio delle operazioni cui si sta assistendo. Finalmente qualcosa sembra sbloccarsi, però, con almeno la comunicazione di una data per fare il punto della situazione con il Ministero.

Nelle ultime settimane infatti i sindacati si sono fatti sentire nei confronti del ministero per fare in modo di dare una brusca accelerata e qualcosa si sta muovendo considerato che proprio il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficialmente convocato le sigle sindacali.

L’incontro servirà come informativa per definire il contingente delle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per il prossimo anno scolastico.

Attesa per l’informativa

Appuntamento fissato la prossima settimana per avviare le procedure di reclutamento. Data da segnare con il circoletto rosso sul calendario il prossimo martedì 4 agosto alle ore 10:30 presso la sede del Ministero.

Come mai non arrivava alcuna comunicazione? Era necessario attendere l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ora che è arrivato il nullaosta alla dotazione organica e alla copertura finanziaria necessaria per le nuove immissioni in ruolo, si può precedere con le assunzioni.

Ma sicuramente bisognerà prima aspettare l’informativa tra ministero e sindacati durante la quale il ministero stesso provvederà a illustrare ai rappresentanti dei lavoratori i numeri esatti del contingente autorizzato.

Grande interesse anche per capire l’esatta distribuzione dei posti per profilo professionale per il personale Ata. I ruoli sono ripartiti tra collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici. Infine, sarà importante capire la ripartizione territoriale su base regionale.