Elenchi regionali per il ruolo: pubblicazione sui siti degli Usr della regione richiesta, posti disponibili a fine luglio

A poche ore dalla conclusione della finestra temporale utile per la presentazione delle domande utili all’inserimento negli elenchi regionali per il ruolo, si può confermare che le graduatorie verranno rese pubbliche, anche se non c’è una data certa per la loro pubblicazione.

La pubblicazione degli elenchi

Di certo la pubblicazione non potrà eccessivamente tardare, in considerazione del fatto che gli elenchi regionali per il ruolo saranno la prima procedura che verrà presa in considerazione successivamente alla conclusione delle immissioni in ruolo, con precedenza sule altre assunzioni straordinarie come scorrimento dalla prima fascia sostegno gps e mini call veloce, rispettivamente fase provinciale e interprovinciale.

Conclusa la fase di presentazione delle istanze, non resta che attendere la pubblicazione degli elenchi e l’autorizzazione del contingente di assunzione per il 2026/27.

Come detto è prevista la pubblicazione degli elenchi regionali, come sancisce l’art. 4 comma 9 del dm n. 68 del 22 aprile 2026: “Sulla base delle istanze pervenute, all’esito delle verifiche e delle valutazioni di propria competenza, ciascun USR pubblica gli elenchi regionali, suddivisi per classe di concorso e tipologia di posto, sul proprio sito istituzionale, nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali”.

I siti degli Usr

Dove si potranno consultare questi elenchi? Verranno pubblicati, una volta pronti, sul sito dell’USR della regione richiesta nella domanda ma come detto non ci sono certezze in questo senso.

Gli elenchi, per rispetto della protezione dei dati personali, non saranno pubblicati completi dei dati relativi alle riserve.

Partendo dal presupposto che non ci sono certezze circa le date di pubblicazione, si può ipotizzare che a fine luglio verranno comunicati maggiori elementi utili a capire in quali regioni e classi di concorso si potrà fare ricorso all’utilizzo degli elenchi regionali per il ruolo a.s. 2026/27. Saranno i posti disponibili per le assunzioni in vista del prossimo anno scolastico, cui lo ricordiamo non prendono parte idonei e vincitori del Pnrr 3.