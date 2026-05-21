Graduatorie Pnrr3 secondaria: iniziata la pubblicazione, ecco i primi elenchi

Prende finalmente il via la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3, ultimo in ambito accordi con l’Ue per il reclutamento docenti, bandito con DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Le graduatorie serviranno all’assunzione di insegnanti in vista dell’anno scolastico, arrivando così a perfezionare il target equivalente all’impegno preso dal nostro Paese con l’Ue.

I posti messi a bando

I posti messi a bando con il Pnrr 3 in realtà superano di molto il totale che l’Italia deve raggiungere nell’ambito dei tre concorsi Pnrr, per cui non tutti i vincitori di quest’ultima procedura saranno assunti in vista del prossimo anno scolastico, ma nei prossimi anni. In tutto le graduatorie che hanno iniziato a essere pubblicate oggi e che verranno pubblicate nelle prossime settimane consentiranno l’assunzione, da settembre e nel corso dei prossimi anni, in base ai posti banditi per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono stati, in tutto 30.759.

Nelle graduatorie del PNRR3 ci saranno un numero di partecipanti equivalente al massimo ai posti previsti dal bando di concorso. A questi vanno aggiunti quelli dell’elenco del 30% degli idonei. Si tratta di un elenco valido per un triennio dall’anno della relativa pubblicazione. La graduatoria completa di riserve e preferenze verrà pubblicata in modo che ogni candidato potrà visualizzarla nella propria area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive.

Stop ai concorsi dopo i Pnrr

Proprio oggi l’onorevole Pittoni ha auspicato che dopo la fase Pnrr, che si conclude con il Pnrr 3, ci possa essere uno stop ai concorsi che possa consentire lo svuotamento delle graduatorie. Il pensiero va inevitabilmente al doppio canale di reclutamento docenti che consentirebbe l’assunzione dei precari dalle graduatorie come avviene già, parzialmente, con lo scorrimento della prima fascia gps a livello provinciale per il sostegno e a livello interprovinciale con la mini call veloce. Procedure che si attivano in via residuale sui posti disponibili dopo le immissioni in ruolo e da quest’anno dopo gli elenchi regionali per il ruolo.