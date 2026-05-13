Proroga contratti al 31 agosto: la normativa e la procedura da seguire per docenti e Ata

Si avvicina la conclusione dell’anno scolastico, con un mese circa alla fine delle lezioni e oltre alla prospettiva dell’interruzione dei contratti per i docenti precari, che sperano in una riassunzione il prossimo anno sulla base del solito balletto delle supplenze, si prospetta anche la possibilità di ottenere le proroghe dei contratti scolastici.

Le diverse tipologie di supplenza

Una possibilità che riguarda sia i docenti che il personale Ata. Per quel che riguarda gli insegnanti, la normativa comporta la distinzione tra diverse tipologie di supplenza. I contratti al 31 agosto riguardano normalmente i posti vacanti e disponibili per tutto l’anno scolastico, mentre quelli al 30 giugno coprono le attività didattiche fino al termine delle lezioni. Questo comporta una differenza nelle scadenze che dipende dalla natura del posto assegnato e non da una semplice richiesta del supplente.

Situazione a sua volta ancora differente per i docenti impegnati negli Esami di Stato. Per loro, la normativa offre la possibilità di ottenere la prosecuzione del contratto fino alla conclusione delle operazioni d’esame. In altri casi, come scrutini finali o attività di valutazione, la scuola può stipulare contratti limitati ai soli giorni necessari. Questo comporta per i supplenti la necessità di verificare attentamente la tipologia del proprio incarico e capire se il posto occupato sia realmente vacante e disponibile oppure legato a esigenze temporanee.

L’aggiornamento delle graduatorie

Come detto la possibilità di prorogare il contratto è messa a disposizione anche del personale ATA precario. Con la nota ministeriale n. 12049 del 7 maggio 2026, il Ministero ha chiarito che la proroga dei contratti in scadenza al 30 giugno non è automatica, ma subordinata a precise esigenze di servizio. Il dirigente scolastico deve motivare la richiesta dimostrando che il funzionamento della scuola non può essere garantito con il personale già in servizio.

Tra le motivazioni previste rientrano gli Esami di Stato, il recupero dei debiti formativi, l’aggiornamento delle graduatorie, le procedure concorsuali e tutte quelle attività amministrative e tecniche indispensabili per garantire il regolare avvio del nuovo anno scolastico. La richiesta parte dalla scuola e deve essere autorizzata dall’Ufficio scolastico competente prima della proroga del contratto.