Docenti non ancora abilitati: a settembre 2026 potranno comunque essere assunti tramite elenchi regionali

Anche i docenti non ancora abilitati potranno essere assunti dal prossimo settembre attraverso gli elenchi regionali per il ruolo, se risultati idonei ai concorsi inclusi nella nuova procedura. È una delle novità più importanti in vista delle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2026/27.
Il doppio canale di relcutamento momentaneo
La misura è stata introdotta nell’ambito degli elenchi regionali previsti dal DM n. 68 del 22 aprile 2026, nuova forma di doppio canale di reclutamento temporaneo voluta dal Ministero per cercare di stabilizzare il maggior numero possibile di docenti che negli anni scorsi hanno superato le prove concorsuali senza però rientrare nei posti banditi come vincitori.
I docenti privi di abilitazione potranno quindi essere assunti tramite gli elenchi regionali, perché l’abilitazione non rappresenta un requisito di accesso alla procedura. L’elemento decisivo è aver superato uno dei concorsi validi previsti dal decreto, raggiungendo il punteggio minimo richiesto, anche senza essere risultati vincitori.
L’abilitazione verrà gestita successivamente e avrà effetti soprattutto sulla tipologia di contratto che il docente andrà a sottoscrivere.
Chi non è ancora abilitato potrà infatti essere assunto con un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, con l’obbligo di conseguire l’abilitazione durante l’anno di servizio.
Il peso dell’abilitazione
Essere abilitati o meno non inciderà direttamente sulle possibilità di assunzione all’interno degli elenchi regionali. A fare la differenza saranno soprattutto altri elementi: disponibilità dei posti nella regione scelta, situazione della specifica classe di concorso, consistenza delle graduatorie ancora attive e scorrimento delle graduatorie di merito.
In questo contesto avranno un peso importante anche eventuali rinunce da parte degli altri candidati. In base a queste variabili, infatti, gli elenchi potranno scorrere più rapidamente oppure rallentare. Ma l’abilitazione, di per sé, non rappresenterà un fattore determinante per entrare negli elenchi regionali o per essere convocati.