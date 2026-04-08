Riforma istituti tecnici quadro orario 2026: cattedre salve sotto le 18 ore

Raggiunta un’intesa sulla riforma “4+2”: sospeso lo stato di agitazione dopo le garanzie su organici e cattedre per il 2026/2027.

Intesa al Ministero e stop alla mobilitazione

Ci sono buone prospettive in vista dopo il punto di incontro trovato tra ministero e sindacati in merito alla vertenza sulla riforma dell’istruzione tecnica e professionale. Dopo il confronto avviato presso il Ministero del Lavoro, i sindacati della scuola hanno ottenuto risposte positive e segnali di apertura in merito alle principali criticità legate all’introduzione del nuovo modello “4+2”.

L’esito del tavolo ha portato alla sospensione dello stato di agitazione proclamato nelle settimane precedenti. L’intesa è stata sottoscritta da CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, Gilda Unams e ANIEF, che avevano espresso preoccupazioni sull’impatto della riforma prevista a partire dall’anno scolastico 2026/2027.

Il nodo delle cattedre e la svolta sugli organici

L’oggetto del contendere è la tutela dei posti di lavoro e della continuità didattica. Il timore dei sindacati è che la revisione dei quadri orari possa portare a frammentare le ore di insegnamento. A rischio la stabilità delle cattedre.

Il ministero in questo senso ha dato segnali di apertura, mostrando volontà di andare incontro ai sindacati manifestando l’impegno a consentire, nella definizione degli organici per il 2026/2027, la costituzione di cattedre interne anche con un orario inferiore alle 18 ore.

In questo modo si punta a evitare che i docenti siano costretti a completare l’orario su più sedi o, nei casi più critici, a perdere la titolarità della cattedra.

Verso l’avvio del modello “4+2”

La disponibilità mostrata dall’Amministrazione amplia quanto già previsto nella precedente comunicazione di marzo, introducendo margini più ampi nella gestione dell’orario. Ora l’obiettivo è accompagnare l’avvio della riforma con misure finalizzate a ridurre l’impatto sugli organici, mantenendo un equilibrio tra le esigenze del nuovo percorso formativo e la stabilità del personale.

FAQ

1. Cosa prevede la riforma “4+2”?

Un nuovo modello per l’istruzione tecnica e professionale che punta a riorganizzare i percorsi formativi.

2. Perché i sindacati avevano proclamato lo stato di agitazione?

Per il rischio di riduzione delle cattedre e frammentazione dell’orario dei docenti.

3. Cosa ha portato alla sospensione della mobilitazione?

Le garanzie del Ministero su organici e tutela delle cattedre per il 2026/2027.

4. Cosa cambia per le cattedre con la nuova intesa?

Sarà possibile costituire cattedre interne anche con meno di 18 ore, evitando spezzettamenti su più scuole.

5. Qual è l’obiettivo dell’accordo raggiunto?

Ridurre l’impatto della riforma sugli organici e garantire maggiore continuità didattica.