Stabilizzazione precari: assunzione sul 100% dei posti concorsi idonei, ecco gli emendamenti

In attesa del doppio canale di reclutamento docenti, che ormai abbiamo appurato non verrà attuato in tempo per il prossimo anno scolastico non essendoci i tempi tecnici ed essendo necessario aspettare la fine della fase Pnrr perchè l’Italia abbia maggior margine di manovra sulla questione assunzioni, si torna a parlare di stabilizzazioni.

L’assunzione sui posti dei concorsi

La questione è stata affrontata mediante la presentazione di alcuni emendamenti finalizzati ad assumere sul 100% dei posti concorsi idonei, concorso straordinario bis e turn over personale Ata. Gli emendamenti in questione sono stati presentati da Pacifico di Anief.

Sono tutti emendamenti finalizzati a ridurre il precariato e favorire la stabilizzazione dei docenti precari. Se dovessero passare, consentirebbero di modificare il Pnrr arrivando ad assumere sul 100% dei posti concorsi docenti idonei PNRR, concorso straordinario bis e turn over personale ATA.

Il riepilogo degli emendamenti

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha sottolineato la necessità anche di dedicare particolare attenzione anche per i docenti in servizio presso le scuole all’estero, gli insegnanti di religione cattolica e per gli educatori.

Gli emendamenti alla normativa scolastica prevedono: riconoscimento del punteggio minimo anche della prova scritta del concorso straordinario 2020 ai fini delle graduatorie, modifiche tecniche al comma 3-ter dell’art. 399 del Testo unico scuola, integrazione delle graduatorie dei concorsi dal 2020 con gli idonei e loro trasformazione ad esaurimento, immissioni in ruolo ATA dal 2026/27 sui posti vacanti anche in deroga al turn-over, proposta di piano straordinario di assunzioni ATA con nuove risorse.