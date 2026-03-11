Passaggio da posto sostegno a posto comune: nel 2026 sarà effettuato solo sul 75% dei posti disponibili

In vista del prossimo anno scolastico, non si potrà eccedere la quota del 75% dei posti disponibili per i trasferimenti a domanda all’interno della provincia di titolarità, da posto di sostegno a posto comune. Si tratta delle richieste da parte dei docenti privi di precedenza.

Il quinto anno

La richiesta di passaggio da posto sostegno a posto comune è prerogativa dei docenti che hanno superato il vincolo quinquennale su posto sostegno. Per avere diritto, il 2025/26 deve essere il quinto anno. In questo caso, il docente che ha perfezionato il requisito ha titolo per presentare domanda per il 2026/27. Si può inserire nel calcolo del quinquennio anche l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dall’applicazione dell’art. 1, comma 4–bis del decreto-legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto.

In generale, per arrivare a perfezionare i cinque anni validi si può inserire l’anno scolastico in corso, l’eventuale decorrenza giuridica della nomina, l’anno scolastico a tempo determinato su sostegno, nel corso del quale è stato svolto il periodo di prova (se previsto per legge), l’anno di supplenza ai sensi dell’art. 47 del CCNL, se svolto su posto di sostegno.

La seconda fase

Per ottenere il passaggio da sostegno a posto comune bisogna attendere la seconda fase dei trasferimenti, vale a dire la fase della mobilità provinciale.

Infatti pur essendo la definizione riferita al passaggio dal sostegno a posto comune, si tratta dal punto di vista normativo a tutti gli effetti di un trasferimento, per questo viene gestito nel momento di riferimento.

Trasferimento che si riferisce alla seconda fase. Non fa eccezione il caso in cui il trasferimento venga richiesto tra scuole appartenenti allo stesso comune. La seconda fase coinvolge i trasferimenti tra i posti della medesima tipologia di titolarità (comune/comune e sostegno/sostegno), quelli da posto comune a posto di sostegno e quelli da posto sostegno a posto comune.