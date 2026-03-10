Mobilità scuola 2026/27, domanda al via dal 16 marzo: le possibili date per docenti, ATA ed educatori

La procedura di mobilità per l’anno scolastico 2026/27 potrebbe partire già dalla prossima settimana. Dopo la firma del contratto definitivo si attende ora l’ordinanza ministeriale.
La mobilità del personale della scuola per il prossimo anno scolastico 2026/27 è ormai alle porte. Dopo la sottoscrizione del contratto definitivo sulla mobilità, manca soltanto la pubblicazione della ordinanza ministeriale che darà il via ufficiale alla presentazione delle domande.
Secondo le prime indicazioni, le procedure potrebbero iniziare già dalla prossima settimana, anche se le date restano per ora indicative e potranno essere confermate o modificate solo con il provvedimento ufficiale del Ministero.
Le possibili date per la presentazione delle domande
Nella prima ipotesi di calendario, le domande di mobilità dovrebbero essere presentate secondo queste finestre temporali:
Per il personale docente la procedura dovrebbe aprirsi dal 16 marzo al 2 aprile 2026, mentre la pubblicazione dei movimenti è prevista per il 29 maggio 2026.
il personale educativo dovrebbe invece poter presentare la domanda dal 16 marzo al 7 aprile, con pubblicazione degli esiti fissata al 4 giugno 2026.
Per il personale ATA la finestra temporale prevista sarebbe dal 23 marzo al 9 aprile, mentre i movimenti verrebbero pubblicati il 10 giugno 2026.
Infine, per i docenti di Religione Cattolica, le domande dovrebbero essere presentate dal 21 marzo al 17 aprile, con esiti previsti il 5 giugno 2026.
In attesa dell’ordinanza ministeriale
Le date indicate rappresentano al momento solo una prima ipotesi di calendario. La conferma ufficiale arriverà con la pubblicazione dell’ordinanza ministeriale sulla mobilità, che definirà nel dettaglio tempi e modalità di presentazione delle domande.
Le richieste di trasferimento e passaggio di ruolo o di cattedra dovranno essere inoltrate attraverso la piattaforma Istanze Online, il sistema telematico utilizzato dal Ministero dell’Istruzione per le principali procedure amministrative del personale scolastico.