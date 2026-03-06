Certificazioni linguistiche: la valutazione del punteggio nelle varie classi di concorso per le Gps

Nelle Graduatorie provinciali per le supplenze le certificazioni linguistiche sono valutabili per tutte le classi di concorso. Il punteggio varia in base al livello.
Certificazioni linguistiche valide in tutte le GPS
Nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) le certificazioni linguistiche possono essere dichiarate come titolo valutabile per tutte le graduatorie e per tutte le classi di concorso alle quali il candidato ha accesso.
La validità del titolo e il suo corretto riconoscimento dipende dall’inserimento nella domanda per ogni tabella di valutazione attiva relativa alle diverse graduatorie. Questo perchè il sistema informatico non replica automaticamente le certificazioni linguistiche tra le varie graduatorie.
Diversamente da altri dati presenti nella domanda, come il servizio di insegnamento, che viene caricato una sola volta e poi associato automaticamente alle diverse graduatorie, le certificazioni devono essere inserite manualmente in ciascuna sezione interessata.
Il punteggio attribuito ai diversi livelli
Il punteggio assegnato alle certificazioni linguistiche nelle GPS dipende dal livello di competenza indicato nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). La tabella di valutazione prevede per B2 3 punti, per C1 4 punti e per C2 6 punti.
Il punteggio viene attribuito per ciascuna certificazione linguistica dichiarata. Ma il titolo deve essere riconosciuto e valido secondo i criteri previsti dalla normativa.
Possibile dichiarare più certificazioni
Le tabelle di valutazione delle GPS non fissano un limite rigido al numero di certificazioni linguistiche che possono essere dichiarate.
Questo significa che si possono inserire titoli relativi a lingue diverse, anche meno diffuse rispetto a quelle più comuni. Resta la condizione che le certificazioni siano rilasciate da enti riconosciuti. Se si dispone di più certificazioni, ogni titolo viene valutato secondo il livello indicato nella relativa attestazione. Vale anche per gli elenchi aggiuntivi.