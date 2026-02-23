Percentuali per classe di concorso e regione: ecco i dati pubblicati dal ministero per la riserva del 15% nelle graduatorie

Ha preso il via, con anticipo rispetto ai bienni passati (come fortemente voluto dal ministero e manifestato ai sindacati nel corso delle informative della fine dello scorso anno che hanno poi portato all’ordinanza sostitutiva del regolamento rinviato al 2028) la procedura di presentazione delle domande Gps 2026-28.

La riserva del 15%

Uno dei temi caldi dell’iscrizione alle Gps è sicuramente quello inerente le spesso criticate riserve nelle Graduatorie provinciali per le supplenze. E’ possibile infatti far valere il riconoscimento della riserva del 15% da parte di chi ha svolto il servizio civile al posto del servizio militare.

Attenzione però, perché il servizio civile prestato come obiettore di coscienza non garantisce il diritto alla riserva del 15%. Questo servizio svolto, infatti, non rappresenta un diritto a beneficiare della riserva prevista nelle GPS.

Quelle valide

Per avere diritto alla riserva, è necessario aver svolto il Servizio Civile Nazionale o il nuovo Servizio Civile Universale o Internazionale, a seguito della partecipazione a uno specifico bando pubblico.

Per avere il quadro completo della situazione, è possibile fare riferimento ai documenti che il Ministero ha pubblicato inerente ogni classe di concorso e regione con la percentuale di assunti per ogni classe di concorso e regione.

ALLEGATO B 1 Scuola dell’infanzia e scuola primaria e

ALLEGATO B 2 Scuola secondaria di I e II grado

Niente riserva… per la riserva

In ogni caso, se in possesso di titolo di riserva valido, il titolo da inserire deve essere in possesso entro il 16 marzo ore 23.59. Per questa tipologia di titoli, infatti, non è prevista la possibilità di inserire la riserva.