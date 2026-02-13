Nuove cattedre orario esterne: cosa cambia per le supplenze

In vista della nuova ordinanza Gps che regolamenterà le supplenze per il prossimo biennio, il sistema scolastico introduce le cattedre orario esterne create dagli spezzoni per le supplenze, garantendo ai docenti un completamento orario più rapido e stipendi pieni.
La semplificazione dei contratti territoriali
L’assetto delle nomine scolastiche subisce una trasformazione rilevante grazie alla nuova gestione degli ambiti territoriali. La principale novità risiede nella facoltà di aggregare i singoli spezzoni orari per dare vita a cattedre orario esterne (Coe) già in fase di attribuzione delle supplenze. Questa procedura centralizzata permette di superare la frammentazione degli incarichi, offrendo ai precari una struttura lavorativa più solida fin dalla firma del primo contratto, senza dover attendere successivi incastri burocratici per raggiungere il pieno monte ore previsto dal contratto nazionale.
Vantaggi per il completamento orario
La possibilità di costituire cattedre complete partendo da contributi orari differenti rappresenta una risposta alle necessità di stabilità economica del personale docente. Attribuendo queste cattedre direttamente come supplenze, l’amministrazione punta a snellire l’iter di assegnazione degli incarichi. Per il docente, questo significa ottenere immediatamente una cattedra intera, evitando la dispersione tra più istituti non coordinati e garantendo una copertura previdenziale e retributiva integrale sin dall’inizio dell’anno scolastico o al momento della convocazione.
Efficienza amministrativa e continuità
L’introduzione di questo meccanismo consente di ottimizzare la copertura dei posti vacanti negli uffici scolastici provinciali. L’accorpamento preventivo delle ore residue, consentirà agli ambiti territoriali possono proporre pacchetti orari già definiti, riducendo sensibilmente il rischio di rinunce da parte dei candidati. Questo nuovo sistema pensato dal ministero e che sarà ufficializzato nella prossima ordinanza dovrebbe favorire una maggiore efficienza nella distribuzione delle risorse umane sul territorio, garantendo che un numero superiore di docenti possa beneficiare di un incarico professionale completo e meno frammentato rispetto alle stagioni precedenti. Ora non resta che aspettare la pubblicazione dell’ordinanza, attesa per la fine di febbraio, che dovrebbe contestualmente annunciare le date della finestra temporale utile alla presentazione delle domande.