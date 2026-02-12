Nuovo concorso per docenti con almeno 7 anni di servizio: domande entro il 16 febbraio, pubblicato il bando per la copertura nelle scuole provinciali di 20 incarichi dirigenziali

C’è tempo fino alle ore 12:00 del 16 febbraio 2026 per presentare domanda al corso-concorso indetto dalla Provincia autonoma di Trento per la copertura di 20 incarichi dirigenziali nelle scuole provinciali.

La selezione non è riservata al solo territorio trentino. Possono candidarsi anche docenti in servizio presso istituzioni scolastiche statali di altre regioni, purché siano in possesso dei requisiti richiesti. È necessario essere docenti a tempo indeterminato, confermati in ruolo, abilitati all’insegnamento e titolari di una laurea almeno quadriennale o titolo equivalente. Occorrono inoltre almeno sette anni di insegnamento, anche non continuativi e anche svolti con contratti a tempo determinato, purché ciascun anno abbia garantito almeno 180 giorni effettivi di servizio presso scuole statali, provinciali o paritarie riconosciute.

Tutti i requisiti devono risultare maturati entro la data di scadenza del bando. Per l’iscrizione è previsto il pagamento di una tassa di 25 euro tramite PagoPA, senza possibilità di rimborso.

Incarichi e trattamento economico

I posti messi a concorso riguardano istituzioni scolastiche e formative provinciali di primo e secondo grado, comprese quelle che integrano percorsi di istruzione e formazione professionale. L’assunzione avverrà con qualifica dirigenziale secondo quanto previsto dall’Accordo provinciale del 4 febbraio 2016.

Il trattamento economico prevede uno stipendio tabellare annuo lordo pari a 62.040 euro, tredicesima inclusa. A questa base si aggiunge l’indennità di posizione, differenziata in base alla fascia di complessità dell’istituto: 26.800 euro per la prima fascia, 32.400 per la seconda e 37.500 per la terza. È prevista anche una retribuzione di risultato, regolata dalla contrattazione.

Prove e percorso di selezione

Il percorso selettivo per dirigenti scolastici sarà articolato in più fasi. Nel caso in cui le domande superino quota 120, sarà attivata una prova preselettiva. Seguiranno una prova scritta e una prova pratica mirata alla valutazione delle competenze organizzative e gestionali. È inoltre previsto un corso teorico di formazione e, in conclusione, una prova orale.

Calendario, sedi e modalità di svolgimento saranno comunicati almeno 20 giorni prima delle prove attraverso il sito www.vivoscuola.it e l’Albo telematico della Provincia. In caso di pubblicazione contestuale di più prove, il termine dei 20 giorni sarà riferito alla prima in programma.

I candidati dovranno presentarsi con documento di identità valido. Le commissioni esaminatrici saranno supportate da personale di vigilanza e le prove potranno svolgersi anche in caso di temporanea assenza di alcuni componenti.

L’elenco degli ammessi all’orale sarà reso noto sugli stessi canali istituzionali.