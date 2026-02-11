Domande Gps 2026: dovrebbe iscriversi anche in seconda fascia chi si inserisce per la prima volta e sta affrontando un percorso abilitante

Il decreto che sancisce il terzo ciclo dei percorsi abilitanti ha contribuito ad accelerare anche la pubblicazione dell’ordinanza che consentirà la presentazione delle domande per l’aggiornamento delle GPS 2026/28, essendo le due fattispecie fortemente collegate tra loro.

Lo scioglimento della riserva

Infatti l’avvio dei percorsi abilitanti consentirà, una volta sancita la finestra temporale per la presentazione delle istanze, l’inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS. L’accesso a pieno titolo alla prima fascia è infatti riservato ai docenti già in possesso di abilitazione.

Invece chi si iscrive al terzo ciclo dei percorsi abilitanti avrà la possibilità di accedere con riserva alla prima fascia, salvo poi provvedere allo scioglimento della stessa nei tempi indicati dal ministero una volta conseguito il titolo. Se la finestra temporale per la presentazione delle domande per l’aggiornamento delle GPS 2026/28 non è ancora stata decisa, è invece stata fissata quella per lo scioglimento della riserva, che andrà dal 15 giugno al 2 luglio.

L’iscrizione in seconda fascia Gps

A prescindere dall’iscrizione al percorso abilitante e dalle prospettive di conclusione dello stesso, chi si inserisce per la prima volta, secondo i sindacati, dovrebbe, se intende abilitarsi mediante percorso, presentare comunque domanda anche per la seconda fascia GPS.

Questo per scongiurare eventuali rischi derivanti da imprevisti. La comodità è rappresentata dal fatto che, una volta presentata domanda per lo scioglimento della riserva, il sistema provvederà automaticamente a far decadere l’aspirante dalla seconda fascia e a inserirlo a pieno titolo in prima fascia.

Una questione che interessa da vicino anche i laureandi in Scienze della Formazione Primaria, titolo già abilitante, e chi sta conseguendo la specializzazione sul sostegno. Tutte categorie di aspiranti docenti che potranno usufruire della possibilità di iscrizione alle GPS con riserva.