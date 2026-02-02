Disponibili 60mila posti per aspiranti insegnanti di scuole medie e superiori: firmato il decreto

Sono circa 60mila i posti disponibili per candidati insegnanti di scuole medie e superiori in virtù del recente decreto pubblicato dal ministero dell’Università e della Ricerca. Sancito il via libera, mediante autorizzazione ministeriale, dei posti e delle modalità di selezione per il terzo ciclo dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’anno 2025/2026.

La firma sul decreto

I posti disponibili sono circa 60mila e consentiranno la partecipazione di altrettanti candidati ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione per l’anno accademico 2025-2026. Potranno partecipare docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. A questi percorsi di formazione potranno partecipare aspiranti insegnanti di scuole medie e superiori. Una quota dei posti è riservata anche agli insegnamenti tecnico-pratici.

La firma del decreto sancisce il via al terzo ciclo di percorsi. Le novità sono state presentate dalla ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Il percorso più atteso è quello ordinario da 60 CFU cui potranno partecipare insegnanti con titolo di accesso alla specifica classe di concorso.

Posti riservati anche agli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, a patto che siano in possesso di almeno 180 crediti formativi.

Gli altri percorsi

Di grande interesse anche il percorso da 30 CFU, cui potranno partecipare i docenti con almeno tre anni di servizio nelle scuole statali e/o paritarie negli ultimi cinque anni, di cui almeno uno specifico sulla classe di concorso. Via libera anche ai docenti che hanno preso parte al concorso straordinario bis.

Ci sono poi altri percorsi specifici riservati ai vincitori di concorso. Il percorso da 30 CFU è riservato ai vincitori con almeno tre anni di servizio. Potranno partecipare anche gli insegnanti tecnico-pratici. Infine ci sarà il percorso da 36 crediti formativi cui potranno prendere parte i vincitori di concorso in possesso di 24 CFU e gli insegnanti tecnico-pratici non ancora abilitati.

Ogni candidato avrà la possibilità di iscriversi ai percorsi relativi alla stessa classe di concorso in una sola istituzione. L’acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio comporta la partecipazione in presenza nei gruppi-classe di 12 ore.