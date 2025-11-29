Prova scritta Pnrr 3: salgono a due i quesiti sbagliati in attesa della conferma e della decisione del Ministero

Continuano ad arrivare segnalazioni di errori dopo le prime prove scritte del concorso Pnrr 3 per Infanzia e Primaria. Dopo la prima segnalazione circa il quesito sbagliato relativo alla Legge 107/2025, è arrivata la segnalazione di un errore inerente il nome di un pedagogista.

Le domande sbagliate

Ma andiamo con ordine. Il primo errore segnalato, fa riferimento a un quesito in cui si chiedeva del “PNSD previsto nella legge 107/2025“, seguito da quattro risposte.

L’errore sarebbe inerente la domanda, imprecisa nel riferimento alla legge 107/2015. Le risposte, riferite a una giusta domanda, sarebbero state anch’esse corrette. Sono invece tutte sbagliate in virtù della domanda sbagliata.

Altro quesito sbagliato riguarda una domanda per Infanzia e Primaria inerente il pedagogista Erik Erikson (con la “k” in Erik e con “Erikson” scritto con la “k”).

Il nome del pedagogista sarebbe stato scritto come “Ericsson”, con la doppia esse, generando confusione tra il pedagogista di origine tedesca e il fondatore della nota marca di elettrodomestici, Lars Magnus Ericsson (“figlio di Eric” in svedese).

Errori ancora da confermare, per il momento li segnala Orizzonte Scuola.

Le possibilità del ministero

Da capire, se arriverà la conferma, cosa deciderà di fare il Ministero. Potrebbe considerare la risposta giusta per tutti oppure propendere per quanto accaduto nel corso dell’ultimo Pnrr 2. La Commissione istituita dal Ministero potrebbe quindi riconoscere l’errore in alcuni quesiti attribuendo 2 punti, oppure prendere una decisione simile a quella presa in occasione del PNRR2, istituendo una prova suppletiva per un unico quesito sostitutivo di uno dei quesiti di un turno.

In quel caso, i candidati sono liberi di provare a ottenere i 2 punti o meno. Nei prossimi giorni arriveranno chiarimenti da parte del ministero.