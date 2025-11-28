Prova scritta Pnrr 3: già segnalato primo errore nei quesiti

Nemmeno il tempo di iniziare con le prove scritte dell’ultimo concorso in ambito Pnrr, il Pnrr 3, che già vengono segnalati errori nei quesiti somministrati dal ministero ai candidati. Lo riporta Orizzonte Scuola, segnalando un caso inerente la prova scritta del concorso a cattedra PNRR3 per Infanzia e Primaria del 27 novembre.

L’errore si sarebbe verificato nel corso della seconda sessione pomeridiana. Secondo la rivista specializzata nel settore scolastico, il quesito in cui si chiedeva del “PNSD previsto nella legge 107/2025“, seguito da quattro risposte, ci sarebbe qualcosa che non va. Non nelle risposte, ma nella domanda.

L’errore farebbe riferimento al fatto che il PNSD è contemplato nella legge 107/2015 e non 2025. Questo comporta che nessuna risposta era quella esatta. Alcuni candidati che si sono accorti dell’errore, hanno considerato la domanda come se contenesse il giusto anno, il 2015.

Da capire adesso, se l’errore venisse confermato, come si comporterà il ministero. In questi casi è probabile che il quesito sarà considerato valido per tutti. Non un buon viatico per iniziare il terzo concorso in ambito Pnrr, il primo fuori dalla fase transitoria, l’ultimo in ambito accordi con l’Europa. Vedremo se anche nelle prossime sessioni verranno segnalati errori.