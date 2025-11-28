Aggiornamento Gps 2026: i due casi in cui si rischia di essere depennati dalle graduatorie

La decisione del ministero, non ancora ufficiale ma di fatto già comunicata ai sindacati, di anticipare la finestra temporale per la presentazione delle domande utili all’aggiornamento Gps 2026, è finalizzata a scongiurare un il ripetersi di un film già visto, quello per il quale il sovraccarico di lavoro nei confronti delle segreterie si trasforma nel rischio concreto di una serie di errori.

Il rischio depennamento

Al momento l’ipotesi più probabile è che l’aggiornamento delle Gps 2026 non avvenga più in primavera ma in inverno. Sindacati e diretti interessati fino a quando non ci sarà l’ufficialità sperano sempre in un rinvio nella collocazione abituale in primavera, ma man mano che si susseguono gli incontri con il ministero le possibilità che ci sia una marcia indietro sono sempre meno.

Per iscriversi la prima volta nelle Gps e non solo, diventa fondamentale essere in possesso del titolo di accesso. Senza di esso, titolo di accesso completo e coerente con la classe di concorso, il rischio è essere depennati dalle graduatorie.

I controlli successivi delle segreterie scolastiche

E’ una conseguenza di quello che può avvenire nel corso dei controlli di Ufficio scolastico e segreterie scolastiche in seguito alla presentazione della domanda e prima della pubblicazione degli elenchi. Ma il depennamento può avvenire anche successivamente, in alcuni casi anche dopo l’assegnazione della supplenza, nel momento in cui la segreteria scolastica effettua il controllo.

E’ uno dei motivi per cui il ministero vuole anticipare: scongiurare il rischio di controlli successivi che vanifichino le effettuazioni già fatte. Assegnare una falsa supplenza e poi revocarla, danneggia non soltanto il docenti coinvolto dalla situazione, ma anche il docente con titolo valido cui l’incarico poteva essere assegnato subito e che invece si è visto privare di questa possibilità, magari ricevendo poi una supplenza meno gradita che ormai lo taglia fuori dai giochi.