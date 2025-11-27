Cambia l’algoritmo Gps 2026: il sistema non partirà più dall’ultimo nominato ma da chi ha diritto a partecipare alle convocazioni per le nuove disponibilità

Il terzo incontro tra ministero e sindacati incentrato sull’ordinanza che disciplinerà il prossimo aggiornamento delle Gps nel 2026, non è stato utile per definire le date di presentazione delle domande ma per chiarire altri aspetti altrettanto importanti.

Niente aggiornamento a gennaio

I venti giorni utili all’inoltro delle istanze di inserimento e aggiornamento con ogni probabilità saranno a febbraio, ma non c’è ancora la certezza. Quel che sembra sicuro, è che non è più in piedi l’ipotesi che la collocazione sia a gennaio, troppo presto.

I sindacato hanno chiesto al ministero di tenere in considerazione nella scelta delle date anche di scongiurare la sovrapposizione con la procedura di presentazione delle domande di mobilità dei docenti di ruolo.

Si è invece parlato nuovamente e con profitto delle modifiche all’algoritmo per le assegnazioni delle supplenze che verrà utilizzato la prossima estate. Confermata la volontà del ministero di andare incontro alle richieste dei sindacati che chiedono di intervenire sulle criticità emerse negli ultimi anni che hanno spesso penalizzato i docenti con buon posizionamento in graduatoria.

Le modifiche dell’algoritmo

In attesa di capire quali saranno le caratteristiche definitive dell’algoritmo, si è deciso che si sarà la possibilità ai docenti con punteggio superiore di partecipare alle disponibilità sopraggiunte dopo i primi turni di nomina.

Il ministero ha assicurato che il sistema dell’algoritmo sarà modificato in modo che il sistema non parta più dall’ultimo nominato. Procederà invece in modo da verificare e lavorare nuovamente tutti i partecipanti che, in base al punteggio, hanno diritto a partecipare alle convocazioni per le nuove disponibilità.

Equiparazione punteggio abilitazione tra tecnico-pratici e teorici

Confermata anche l’equiparazione del punteggio di abilitazione tra docenti tecnico-pratici e docenti teorici, rimuovendo l’attuale differenza nel grado della scuola secondaria di secondo livello su sostegno. L’impatto si noterà soprattutto in prima fascia sostegno.