Equiparazione tra percorsi Indire e TFA sostegno: verranno riconosciuti i 12 punti della prova selettiva, valutazione massima di 36

Tra le novità annunciate e confermate in queste ore inerenti l’aggiornamento biennale delle Gps previsto per il prossimo anno, c’è anche quella molto discussa e oggetto di contestazioni che consentirà agli specializzati sul sostegno Indire di ottenere lo stesso punteggio dei colleghi che hanno completato il percorso con Tfa.

Equiparazione tra i percorsi Indire e il TFA sostegno

Cambieranno dunque i punteggi e i criteri di valutazione inerenti i percorsi di formazione sul sostegno in virtù della decisione del ministero di provvedere con l’equiparazione tra i percorsi Indire e il TFA sostegno. La modifica riguarda il punteggio da assegnare alla prova selettiva.

La decisione del ministero è quella di assegnare anche ai docenti dei percorsi Indire i 12 punti della prova selettiva come avviene per il TFA ordinario. Lo ha confermato il ministero stesso manifestando la volontà di equiparare il punteggio tra TFA sostegno e percorsi Indire.

Entrambi i percorsi avranno la stessa valutazione massima di 36 punti

Una decisione in virtù della quale entrambi i percorsi avranno la stessa valutazione massima, che sarà di 36 punti. Questo renderà il punteggio dei due percorsi identico in tutte le componenti.

Oggi c’è stato un ulteriore incontro tra Ministero e sindacati che ha confermato l’orientamento del ministero su questa questione e su altre come ad esempio al volontà di modificare l’algoritmo in vista del prossimo anno in modo da consentire il ripescaggio dei docenti scavalcati e non più considerati in virtù di sedi non espresse perché considerati rinunciatari.