Gps 2026: a differenza dei bienni precedenti, chi non aggiorna la domanda sarà escluso dalle graduatorie per l’intero biennio

L’aggiornamento delle graduatorie GPS per il biennio 2026-2028 riguarderà anche i docenti in anno di prova. La possibilità di aggiornare la propria posizione in graduatoria e accettare supplenze è infatti concessa anche a questa categoria di insegnanti.

Le nuove indicazioni dell’ordinanza

La prossima settimana potrebbero arrivare notizie certe sulle decisioni del ministero inerenti le date dell’aggiornamento delle graduatorie per il prossimo biennio. E’ infatti in programma la terza informativa tra ministero e sindacati nel giro di pochi giorni.

Sarà un incontro decisivo per proseguire nella stesura dell’ordinanza che regolamenterà l’aggiornamento delle Gps per il prossimo biennio, procedura riservata anche ai docenti che stanno svolgendo l’anno di prova, e che potranno quindi iscriversi alle GPS e accettare supplenze nell’anno scolastico successivo.

Non è una novità della prossima ordinanza, quanto piuttosto una conferma della previsione normativa principale contenuta nell’articolo 47 del CCNL.

Chi non aggiorna resta fermo per due anni

La normativa consente infatti a chi sta svolgendo l’anno di prova di iscriversi alle GPS ed eventualmente accettare una supplenza il prossimo anno. E’ una possibilità prevista nell’articolo 47 del CCNL, che consente ai docenti di ruolo di accettare una supplenza in altra classe di concorso o tipologia di posto. Per partecipare a questo genere di convocazioni, è necessario aggiornare la propria posizione nelle GPS.

E qui sta la novità del prossimo aggiornamento biennale, dal momento che a differenza dei bienni precedenti, i docenti che non aggiorneranno la domanda sarà escluso dalle graduatorie per tutto il biennio.