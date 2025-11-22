Aggiornamento Gps entro febbraio 2026: gli altri mesi di servizio dell’anno scolastico andranno persi?

La prossima settimana avremo la conferma della volontà del ministero di anticipare alla sessione invernale l’aggiornamento delle Gps 2026. Da capire se la finestra temporale verrà davvero inserita a gennaio, come inizialmente paventato del ministero, o se si troverà un accordo per una data che riesca a conciliare meglio le esigenze degli uffici scolastici territoriali con quelle di chi deve perfezionare i propri requisiti di punteggio da dichiarare.

La dichiarazione con riserva

Una delle preoccupazioni da parte dei docenti riguarda la possibilità che nel caso di aggiornamento a gennaio o febbraio, i mesi di servizio restanti dell’anno scolastico possano andare persi.

In questo senso il ministero ha già dato ampie rassicurazioni, specificando che l’anno in corso potrà essere dichiarato “con riserva”. Questo vuol dire che chi rientrerà in questa casistica, potrà inserire l’intero servizio svolto fino al 31 agosto e sciogliere la riserva a luglio. Un vantaggio importante per chi avrebbe rischiato di dover aspettare il successivo aggiornamento biennale previsto per il 2028, quando con ogni probabilità l’aggiornamento sarà gestito dal regolamento rinviato di recente dal ministero che ha disposto la proroga dell’ordinanza, in corso di elaborazione.

I corsi che terminano a primavera inoltrata

Altra questione che tiene banco sa quando si è iniziato a parlare di aggiornamento a gennaio, riguarda la possibilità di dichiarare il punteggio del corso CLIL o di altri percorsi che si concludono in primavera. Anche questa questione è già oggetto di confronto tra ministero e sindacati, che hanno già fatto presente all’amministrazione che ci sono molti percorsi che terminano in aprile o nei mesi primaverili. Rientrano tra questi master, corsi di perfezionamento, CLIL.

In questo senso il ministero non si è ancora espresso, sono tutte questioni oggetto di valutazione e che influiranno sulla decisione finale di anticipare o meno, e di quanto, l’aggiornamento delle Gps 2026.