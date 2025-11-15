Orali Concorso Pnrr 3: punteggio minimo necessario anche se i candidati per la classe di concorso di riferimento sono meno del triplo dei posti a bando

I dati forniti nei giorni scorsi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito relativi al concorso scuola Pnrr 3 hanno subito messo in evidenza come in rapporto ai tanti posti banditi siano state presentate poche domande di partecipazione. Una circostanza in qualche modo annunciata dai sindacati in virtù dei primi dati territoriali raccolti a procedura di iscrizioni ancora aperta, e paventata alla vigilia del concorso stesso per una serie di circostanze.

I requisiti non più validi

Che vanno dalla frequenza eccessiva di concorsi scuola negli ultimi due anni (con il Pnrr 3 siamo finalmente al termine delle incombenze del ministero con l’Ue e dunque dal prossimo anno si potrà procedere con un solo concorso ordinario l’anno) al fatto che le nuove norme di scorrimento degli idonei hanno suggerito ai docenti meglio posizionati di attendere il proprio turno anziché prendere parte a una nuova procedura.

A questo va aggiunto che secondo i sindacati i requisiti venuti meno (24 cfu più laurea, valido solo nella fase transitoria di cui questo concorso non fa più parte) e impossibilità per molti docenti di iscriversi con riserva hanno tagliato fuori una platea potenziale di 60mila docenti.

Rientrare nel triplo dei posti

La percentuale di iscritti per posti banditi consentirà a chi sarà in grado di raggiungere alla prova scritta il punteggio minimo di 70 di rientrare più facilmente nel triplo dei posti banditi, nuova soglia di sbarramento introdotta con il Pnrr 3 e confermata con il Pnrr 3.

In tutto sono state presentare 180 mila domande per la scuola secondaria e 45 mila per infanzia e primaria.

L’ottenimento del punteggio minimo di almeno 70/100, in ogni caso è necessario per accedere alla prova orale anche se il numero di candidati dovesse essere, per la classe di concorso di riferimento, minore al triplo del numero dei posti a bando.

Per chi sarà in grado di conseguire il punteggio minimo richiesto, sarà più facile rientrare nel triplo dei posti in virtù del basso numero minore di domande, per le classi di concorso per le quali potrà essere confermato.