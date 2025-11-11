Prova scritta Pnrr 3, ecco le prime convocazioni per i candidati di novembre e dicembre

Sono già iniziate le convocazioni per le prime prove scritte del concorso docenti PNRR3, che come anticipato nei giorni scorsi si svolgeranno prima di Natale. Anzi il ministero ha deciso di anticipare notevolmente le date fissando le prime prove addirittura a fine novembre.

Le convocazioni individuali

Il calendario ministeriale ha sancito che la prova scritta si svolgerà il 27 novembre, con suddivisione tra turno mattutino e pomeridiano per infanzia e primaria.

Poi si passerà agli appuntamenti di dicembre, con date fissate dall’1° al 5 dicembre, anche in questo caso con turni mattutino e pomeridiano riservati alla scuola secondaria.

In queste ore stanno già arrivando ai diretti interessati le convocazioni da parte degli USR con i turni aperti. Secondo le prima anticipazioni, in alcune regioni verranno coperti tutti, ma non in tutte. Ogni ufficio scolastico deve provvedere a inoltrare la singola convocazione a ogni candidato almeno 15 giorni prima della prova.

Le date della prova scritta

Il 27 novembre prenderà il via il calendario delle prove riservate a infanzia e primaria. Poi 1, 2, 4, e 5 dicembre sarà la volta di secondaria primo e secondo grado.

Si comincia di mattina presto con le operazioni di identificazione, in programma dalle ore 8.00 per il turno mattutino e dalle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Dopo un’ora prenderanno il via le prove dalle ore 9.00 alle ore 10.40 per il turno mattutino e dalle ore 14.30 alle ore 16.10 per il turno pomeridiano.

Chi non si presenta, a prescindere dal motivo, viene escluso.

Ogni candidato deve portare un documento di riconoscimento in corso di validità e il codice fiscale.

I convocati

In queste ore stanno ricevendo la rispettiva convocazione tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione regolare rispettando la scadenza della finestra temporale per le iscrizioni fissata dal ministero entro lo scorso 29 ottobre.

Non stanno ricevendo alcuna convocazione tutti coloro i quali hanno ricevuto comunicazione di esclusione dalla procedura o che non sono in possesso di una ordinanza /sentenza del Giudice che li ammetta con riserva alla prova scritta.

Ogni candidato può visualizzare la propria convocazione al link Concorsi e procedure selettive nell’area Graduatorie. Qui le convocazioni.