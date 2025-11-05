Prove scritte Pnrr3: comunicate le date dal ministero, si comincia già a novembre

Comunicate le date delle prove scritte per il concorso Pnrr 3 relative ai due bandi come da DDG n. 2939/2025 per la secondaria e DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria. Rispettate le anticipazioni del ministero ai sindacati in occasione dell’informativa che ha sancito la presentazione del bando di concorso.
Obiettivo 70mila assunzioni
Anzi, se possibile, le tempistiche sono state ulteriormente anticipate rispetto al previsto considerato che si era parlato di prime prove scritte nel periodo subito prima di Natale e invece si comincia già a fine novembre, anche se non per tutti. In ogni caso tutte le prove scritte si svolgeranno nel 2025, a conferma della volontà del ministero di stringere i tempi in modo da assicurare la presa di servizio dei primi vincitori del concorso entro settembre 2026, come da indicazioni Pnrr.
L’obiettivo con questo Pnrr 3 è quello di perfezionare le 70mila assunzioni concordate con l’Europa in ambito Pnrr, dopodiché si potrà proseguire con un solo concorso scuola l’anno, anche se non è ancora chiaro se si partirà con questa nuova fase ordinaria già a partire dal 2026 o se scatterà dal 2027.
Queste le date nazionali pubblicate dal Ministero nell’ambito delle quali gli USR potranno convocare i candidati. La convocazione dovrà pervenire almeno quindici giorni prima rispetto la data della prova.
Il calendario delle prove
Infanzia e primaria posto comune e sostegno
27 novembre 2025 turno mattutino e pomeridiano
Secondaria posto comune e sostegno
dal 1° al 5 dicembre secondo il seguente calendario
Lunedì 1° dicembre 2025 Pomeridiano
Martedì 2 dicembre 2025 Mattutino
Martedì 2 dicembre 2025 Pomeridiano
Giovedì 4 dicembre 2025 Mattutino
Giovedì 4 dicembre 2025 Pomeridiano
Venerdì 5 dicembre Mattutino
Venerdì 5 dicembre Pomeridiano