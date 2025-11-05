Prove scritte Pnrr3: comunicate le date dal ministero, si comincia già a novembre

Comunicate le date delle prove scritte per il concorso Pnrr 3 relative ai due bandi come da DDG n. 2939/2025 per la secondaria e DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria. Rispettate le anticipazioni del ministero ai sindacati in occasione dell’informativa che ha sancito la presentazione del bando di concorso.

Obiettivo 70mila assunzioni

Anzi, se possibile, le tempistiche sono state ulteriormente anticipate rispetto al previsto considerato che si era parlato di prime prove scritte nel periodo subito prima di Natale e invece si comincia già a fine novembre, anche se non per tutti. In ogni caso tutte le prove scritte si svolgeranno nel 2025, a conferma della volontà del ministero di stringere i tempi in modo da assicurare la presa di servizio dei primi vincitori del concorso entro settembre 2026, come da indicazioni Pnrr.

L’obiettivo con questo Pnrr 3 è quello di perfezionare le 70mila assunzioni concordate con l’Europa in ambito Pnrr, dopodiché si potrà proseguire con un solo concorso scuola l’anno, anche se non è ancora chiaro se si partirà con questa nuova fase ordinaria già a partire dal 2026 o se scatterà dal 2027.

Queste le date nazionali pubblicate dal Ministero nell’ambito delle quali gli USR potranno convocare i candidati. La convocazione dovrà pervenire almeno quindici giorni prima rispetto la data della prova.

Il calendario delle prove

Infanzia e primaria posto comune e sostegno

27 novembre 2025 turno mattutino e pomeridiano

Secondaria posto comune e sostegno

dal 1° al 5 dicembre secondo il seguente calendario

Lunedì 1° dicembre 2025 Pomeridiano

Martedì 2 dicembre 2025 Mattutino

Martedì 2 dicembre 2025 Pomeridiano

Giovedì 4 dicembre 2025 Mattutino

Giovedì 4 dicembre 2025 Pomeridiano

Venerdì 5 dicembre Mattutino

Venerdì 5 dicembre Pomeridiano