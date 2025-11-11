Aggiornamento graduatorie GaE e GPS 2026: in corso incontro al Ministero per rivedere le tabelle di valutazione dei titoli

Si getteranno oggi le basi per le linee guida del prossimo aggiornamento delle graduatorie GaE e GPS previsto per il 2026. In queste ore è in corso un incontro al Ministero in cui si discuterà del prossimo aggiornamento in programma in primavera, e di eventuali accorgimenti da apportare rispetto all’ultima procedura di due anni fa.

Alto numero di partecipanti

Il prossimo aggiornamento delle Gps 2026 sarà caratterizzato da un alto numero di partecipanti, in virtù della nuova categoria degli specializzati brevi sul sostegno che in questi mesi stanno ottenendo il titolo e lo otterranno grazie ai Corsi Indire per triennalisti e specializzati estero in attesa di riconoscimento che decidono di rinunciare al contenzioso.

Sarà l’occasione per discutere in generale della questione del precariato scolastico, che proprio dalle gps potrebbe ottenere soluzioni importanti se si arrivasse finalmente a istituire il doppio canale di reclutamento.

Il decreto d’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento

All’ordine del giorno in ogni caso c’è l’informativa sulle procedure di aggiornamento e rinnovo 2026. Verrà gestita da un’ordinanza ministeriale delle GPS graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo che verrà emanata prima dell’avvio dell’aggiornamento, in attesa del nuovo regolamento rinviato al 2028.

Si discuterà anche dello schema di decreto d’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2026/2027- 2027/2028.

La questione dei diplomati Itp

I sindacati mettono tra le priorità la revisione delle tabelle di valutazione dei titoli, per situazioni come quelle dei titoli della prima fascia sostegno, che vedono docenti specializzati sul sostegno con diploma ITP penalizzati rispetto ai colleghi che accedono a classi di concorso con laurea.

I sindacati chiederanno anche conto al ministero della decisione di rinviare al 2028 il nuovo regolamento, prorogando l’uso dell’ordinanza che a loro avviso limita le possibilità di aggiornamento delle procedure.