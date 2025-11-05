Graduatorie Concorso scuola PNRR2: in alcune regioni stanno scorrendo del 30%

In alcune regioni, la graduatoria PNRR2 in Piemonte sta scorrendo del 30%. E’ una situazione che si sta verificando ad esempio in Piemonte, mentre in altre regioni si stanno verificando altre fattispecie che meritano di essere analizzate.

L’aggiornamento della graduatoria

La condizione che si sta verificando in Piemonte deriva con ogni probabilità dal fatto che in quella regione si sono verificati casi di rinuncia tra i vincitori.

In questa situazione, la normativa prevede che la graduatoria dei vincitori venga integrata con alcuni idonei. In seguito a ciò, si rende necessario un aggiornamento anche della graduatoria del 30%. In questo modo diventa possibile sostituire gli idonei che nel frattempo sono diventati vincitori.

In altre regioni si stano verificando invece altre situazioni, sempre correlate al concorso scuola Pnrr 2, in attesa che vengano comunicate le date del Pnrr 3, probabilmente con prove scritte entro fine anno. In questi giorni l’ufficio scolastico regionale del Veneto ha pubblicato un secondo aggiornamento della graduatoria PNRR2 per alcune classi di concorso.

L’integrazione degli idonei

Una situazione che può essere assimilabile a quella verificatasi in Piemonte. E’ una necessità che viene fuori nel momento in cui si verificano rinunce da parte di alcuni vincitori. In quel caso, diventa indispensabile integrare la graduatoria degli idonei 30%.

Sono tutte fattispecie che si configurano a livello locale, e che dipendono dai singoli Uffici scolastici regionali. Per questo è necessario, per chiarimenti, fare riferimento alle sedi locali dei sindacati di riferimento.