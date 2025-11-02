Aumento stipendio docenti: 300 euro in più in busta paga con i rinnovi dei Ccnl 2022/24 e 2025/27

Domani inizia una settimana decisiva per il futuro prossimo degli stipendi del personale scolastico, sia per il rinnovo del triennio già scaduto sia per quello successivo, ovvero quello in corso. Le due situazioni sono strettamente collegate, perché i fondi stanziati per il triennio in corso sono già note, e quindi firmare il rinnovo del triennio 20022-24 potrebbe significare riuscire a passare prima possibile alla trattativa per quello 2025-27.

Appuntamento per mercoledì 5 novembre

In settimana nuovo incontro fissato per mercoledì 5 novembre quando i sindacati si recheranno all’Aran: difficile dire se si riuscirà già a firmare il rinnovo contrattuale del periodo 2022/24. Le condizioni sono già note con il presidente Antonio Naddeo che ha auspicato in una firma che possa arrivare prima possibile in modo da garantire in busta paga aumenti, saldo arretrati e bonus una tantum.

Le cifre su cui si ragiona sono di circa 150 euro lordi, che avranno un impatto però minore sulle buste paga considerato che poco meno della metà però è già stata erogata in busta paga da diversi mesi con l’indennità di vacanza contrattuale.

Una tantum marginale

“Gli aumenti stipendiali” medi “previsti – secondo quanto comunicato da Naddeo – vanno da 82 a 186 euro mensili per il personale amministrativo e da 105 a 177 euro mensili per i docenti. Sono state inoltre rideterminate le indennità fisse, che per i docenti passano da 204 a 320 euro mensili, mentre per il personale amministrativo variano tra 88 e 109 euro mensili. Per i Direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga) l’indennità di direzione è stata fissata a 2.972 euro annui”.

L’una tantum di 240 milioni di euro non sposta più di tanto le cifre finali, con meno di 10 euro mensili in busta paga. L’aumento per il triennio successivo, sarà pari al 5,4%, equivalenti a circa 142 euro per i docenti e di 104 euro per il personale Ata. Questo significa che il rinnovo contratto docenti e Ata porterà 300 euro in busta paga sommando i Ccnl 2022/24 e 2025/27