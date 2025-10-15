Ufficiali anche nel 2026 le immissioni in ruolo sostegno da GPS prima fascia e mini call veloce: emendamento approvato

Ufficiale la possibilità di fare ricorso anche per il prossimo anno al doppio canale di reclutamento su sostegno. E’ arrivata infatti ufficialmente in queste ore la proroga fino al 31 dicembre 2026 delle assunzioni su posto sostegno da GPS prima fascia. Prorogata anche la mini call veloce, procedura strettamente collegata, sui posti residui dopo le assunzioni ordinarie da GaE e concorsi.

La proroga ufficiale

La proroga è stata ufficializzata in seguito all’approvazione dell’emendamento al decreto Scuola n. 127/2025 di riforma dell’Esame di Stato e avvio a.s. 2025/2026. Una buona notizia per tutti i docenti precari che ogni anno fanno ricorso a questo strumento e alla mini call veloce per ottenere la stabilizzazione extra concorsuale.

Il fatto che la possibilità fosse concessa solo fino alla fine del 2025 destava preoccupazione, ma c’era anche ottimismo circa la possibilità di una proroga anche per il prossimo anno, come puntualmente è avvenuto. L’emendamento fa riferimento all’art. 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Aggiornamento Gps 2026

Dunque anche per il prossimo anno, in caso di posti ancora vacanti dopo le assunzioni da GaE e concorsi, incluso l’elenco regionale che verrà regolamentato entro fine anno con apposito decreto e che entrerà in vigore a partire dall’anno scolastico 2026/27, in caso di conferma dell’emendamento nella Legge, saranno attributi con la proroga, fino al 31 dicembre 2026, della procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell’articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Potranno partecipare alla prossima procedura anche tutti coloro i quali parteciperanno al prossimo aggiornamento GPS previsto per la prossima primavera e che sarà ancora regolamentato da ordinanza (attesa prima dell’aggiornamento stesso) invece che da regolamento in virtù della proroga alla stesura dello stesso fino al 2028.

Il prossimo aggiornamento delle GPS per le supplenze docenti sarà caratterizzato da molti inserimenti in prima fascia sostegno saranno numerosi in virtù del passaggio dall’elenco aggiuntivo 2025/26 e dei nuovi specializzati Indire. In vista del prossimo aggiornamento Gps 2026, chi è già inserito potrà cambiare provincia.