Concorso Pnrr 3, iniziata la pubblicazione delle pagine per singola classe di concorso da parte degli Uffici Scolastici

Sono ancora in corso le procedure di presentazione delle domande per il prossimo concorso scuola Pnrr 3, con finestra temporale che si concluderà il prossimo 29 ottobre, dopo la pubblicazione da parte del ministero dei nuovi bandi di concorso per il personale docente, DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria e DDG n. 2938/2025 per la scuola di infanzia e primaria.

La pubblicazione delle pagine

Nel frattempo, alcuni Uffici scolastici regionali stanno predisponendo le pagine per singola classe di concorso bandita nella regione. Sono le pagine che i candidati dovranno controllare per verificare le notizie relative quando il concorso prenderà il via.

Per il momento ha già predisposto le pagine relative l’Usr Veneto, ma nei prossimi giorni è ipotizzabile che inizino ad allinearsi tutti gli altri uffici scolastici regionali. Nelle singole pagine, ci saranno i link alle notizie divise per le singole classi di concorso, un punto di riferimento utile per quanti decideranno di prendere parte a questa nuova procedura, che concluderà gli impegni Pnrr con l’Ue da parte del ministero, prima dopo la fine della fase transitoria e per questo con requisiti di concorso diversi rispetto ai concorsi precedenti.

Le tempistiche della procedura

Quello che non cambierà sarà la regolamentazione inerente il meccanismo di superamento delle prove scritte per accedere all’orale, che anche in questo caso sarà contraddistinta da una maggiore selettività finalizzata a scremare il più possibile il numero di candidati per ottenere una procedura snella.

L’obiettivo del ministero è riuscire a completare la procedura entro la prima metà del 2026, in modo da garantire le prime immissioni in ruolo ai vincitori, nel limite dei posti disponibili. Per garantire il rispetto di queste tempistiche, il bando è stato notevolmente anticipato rispetto al previsto, con prove scritte che dovrebbero essere messe in calendario prima di Natale anziché all’inizio del nuovo anno (quando invece sarà il momento già delle prove orali).

Le esclusioni eccellenti

L’aver anticipato il bando non impedirà ai partecipanti ai percorsi abilitanti in corso e agli iscritti ai Corsi Indire del primo ciclo di iscriversi con riserva, mentre probabilmente sta comportando l’esclusione dei partecipanti al terzo ciclo di percorsi abilitanti e soprattutto agli iscritti al Tfa X ciclo, motivo di polemica per la diversità di trattamento rispetto agli specializzandi Indire.