Supplenze 2025: molti gli interpelli pubblicati in questi giorni, pagine degli Uffici Scolastici aggiornate in tempo reale

Prosegue l’iter di assegnazione delle supplenze ai docenti per l’anno scolastico 2025/26 iniziato ormai da un mese in tutta Italia. Parallelamente allo svuotamento delle graduatorie Gps, con l’impossibilità dell’algoritmo di assegnare gli incarichi mediante bollettini attingendo alle graduatorie provinciali popolate dai docenti che hanno presentato al domanda per le max 150 preferenze, proseguono le assegnazioni fuori graduatoria dopo che gli uffici scolastici hanno pubblicato le liberatorie.

Come funziona l’interpello

E’ la procedura che consente ai dirigenti scolastici, dopo aver verificato eventuale disponibilità di docenti utili a ricoprire l’incarico vacante da graduatorie di istituto della scuola o viciniori, di ricorrere allo strumento dell’interpello. E in effetti anche oggi sono stati pubblicati diversi nuovi interpelli per diverse classi di concorso.

Dopo aver preso il posto lo scorso anno delle domande di messa a disposizione, l’interpello anche quest’anno sta caratterizzando l’assegnazione fuori graduatoria delle supplenze docenti 2025/26. La procedura di interpello è sancita dall’OM n. 88/2024, e scatta nel momento in cui le graduatorie risultano esaurite, inadeguate a fornire alle scuole candidati che possano accettare l’incarico proposto. L’interpello viene pubblicato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici con una procedura inversa rispetto alla messa a disposizione: prima viene pubblicato l’incarico, dopo vengono raccolte le candidature dei docenti interessati.

Molti avvisi negli ultimi giorni

Gli interpelli disponibili vengono pubblicati sulle pagine degli Uffici Scolastici, e ogni giorno ne sono disponibili di nuovi. Oltre all’interpello, anche quest’anno è possibile fare ricorso all’interpello mad, o interpello preventivo, riferito alle supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria. Negli ultimi giorni gli interpelli sono particolarmente numerosi, e questo comporta che le pagine degli Uffici Scolastici potrebbero essere aggiornate in tempo reale pubblicando spesso nuovi incarichi disponibili.