Tabella valutazione titoli concorso Pnrr3: ancora in bilico gestione di alcune classi di concorso

Il nuovo bando di concorso Pnrr 3 presenta diverse novità rispetto al passato, soprattutto in virtù del fatto che siamo al cospetto della prima procedura che non fa più parte della fase transitoria e quindi, ad esempio, alcuni requisiti di accesso non sono più validi se non integrati con altri (è il caso di chi ha partecipato ai precedenti concorsi con laurea + 24 cfu e nel frattempo non ha conseguito l’abilitazione o perfezionato i tre anni di servizio).

La tabella di valutazione titoli

Altri elementi del bando sono sovrapponibili al passato, ed è il caso della tabella di valutazione dei titoli. Questo significa che si può fare riferimento per questo aspetto del concorso all’allegato B al dm n. 205 del 26 ottobre 2023 per la scuola secondaria e al dm n. 206 del 26 ottobre 2025 per infanzia e primaria.

I sindacati avrebbero voluto una nuova tabella dei titoli, aggiornata in base alle nuove esigenze e correttiva di alcune criticità emerse in seguito all’ultimo concorso scuola, ma la volontà del ministero di accelerare le tempistiche del concorso non ha consentito una revisione della stessa.

Emanare nuove tabelle dei titoli avrebbe reso necessario non solo una modifica dei punteggi, ma la stesura di un nuovo decreto ministeriale, con tutte le lungaggini burocratiche del caso.

L’attribuzione dei punteggi

Se non ci sarà una nuova tabella dei titoli, saranno però necessari quantomeno dei chiarimenti su alcuni aspetti che nella procedura del concorso PNRR2 non sono stati limpidi e trasparenti, generando contenziosi ancora da dirimere.

Uno di questi casi riguarda la supervalutazione nel caso di superamento di un concorso per classi di concorso accorpate.

Il DM 205/2023 e l’allegato B sanciscono che il punteggio va assegnato solo in caso di superamento del concorso nella specifica classe di concorso. Non è corretta l’attribuzione di punteggi per altre classi, anche se accorpate.

Chiarimenti del ministero

Questo non ha consentito chiarezza, in virtù di una scarsa omogeneità di vedute tra gli Uffici Scolastici Regionali nella pubblicazione delle graduatorie del concorso PNRR2. In alcuni casi sono stati assegnati punteggi anche alle classi accorpate, invece altri hanno provveduto a rettificare le graduatorie applicando correttamente la normativa.

Situazione che si sta ripercuotendo sulle immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2025/26. I sindacati attendono chiarimenti ufficiali dal Ministero. Se poco o nulla si può fare per le immissioni in ruolo già avvenute, l’auspicio è che quantomeno si possa essere più chiari in vista delle nuove graduatorie del concorso PNRR3 visto che siamo ancora a bocce ferme.