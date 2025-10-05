Specializzazione precari e assunzione da graduatorie Gps e di merito: al via settimana decisiva per risolvere il problema della supplentite nella scuola

Specializzazione per i precari e assunzione dalle graduatorie Gps e di merito. Settimana importante quella che sta per iniziare non solo per l’appuntamento di giovedì in ottica rinnovo del contratto scuola, ma anche per il fatto che a partire da martedì la VII Commissione di Palazzo Madama esaminerà gli emendamenti Anief al DL Scuola 127/25.

Gli emendamenti al voto

Le richiesta sono tante, con 44 emendamenti che andranno al voto. Tra queste ce ne sono alcune che guardano direttamente al mondo dei precari, e sono gli emendamenti presentati da Anief che si propongono di dare una spallata decisiva al problema della supplentite imperante da anni nel mondo della scuola.

Proposte concrete, come quella di concedere la proroga al 2026 dei corsi di specializzazione Indire con servizio valido anche 24/25 per triennalisti e negli ultimi 8 anni e titolo estero conseguito entro 24 aprile 2025.

C’è poi la questione delle assunzioni da gps sostegno prima fascia. Al momento il provvedimento non è più in vigore, e coinvolge anche il meccanismo delle assunzioni da mini call veloce. La proposta è concedere una proroga fino al 2026 delle assunzioni su posti di sostegno da GPS con ricorso agli elenchi regionali.

La proroga del diploma Itp

Sul tavolo anche questioni che riguardano ambiti più ristretti di categorie di insegnanti, ma non per questo meno importanti: il riferimento è alla proroga della validità del titolo di ITP fino al 2026. Al momento chi è in possesso di questo titolo di studio potrà iscriversi al prossimo concorso scuola Pnrr 3 2025 che verrà bandito a ottobre.

Ma sarà l’ultima occasione: dal prossimo anno questo requisito scomparirà, come già scomparso quello che non consente più a chi possiede 24 cfu e laurea di partecipare a concorsi scuola fuori dalla fase transitoria. Un requisito venuto meno che paradossalmente impedirà a idonei pnrr di partecipare al Pnrr 3 se nel frattempo non si sono abilitati.

Le altre richieste

Se non verrà concessa la proroga agli Itp per il 2026, dovranno completare questo requisito con la laurea. Altre richieste di Anief mediante emendamenti sono scorrimento delle graduatorie PNRR 3 a seguito dei rinunciatari idonei nel 30% dal 2025, esaurimento delle graduatorie di merito del concorso a dirigente scolastico e pubblicazione degli elenchi idonei dei concorsi PNRR.