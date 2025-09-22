Scuole chiuse martedì 23 settembre: allerta meteo, l’elenco dei Comuni coinvolti, in aggiornamento

Dopo la Liguria che ha iniziato la settimana con provvedimenti finalizzati a tutelare la sicurezza pubblica coinvolgendo anche le scuole (lasciando chiusi molti istituti), il maltempo continua a far visita al Nord Italia. Nei prossimi giorni toccherà alla Lombardia e non solo, e proprio in vista della previsione di forti precipitazioni, temporali e nubifragi, arrivano altri provvedimenti da parte di enti locali che suggeriscono prudenza e decidono di lasciare le scuole chiuse martedì 23 settembre.

Maltempo nel Nord-Ovest e non solo

Il maltempo si farà sentire tra stasera e domani, con la quinta perturbazione atlantica del mese. A rendere particolarmente intenso il maltempo, spingendo a diramare l’allerta meteo la protezione civile, la spinta da correnti occidentali. Allerta meteo che sta coinvolgendo in queste ore il Nord-Ovest e la Toscana.

L’autunno arriva improvvisamente, trasformando calde giornate di fine estate in un improvviso arrivo del fresco caratterizzato da segnando un brusco passaggio dal caldo estivo a condizioni tipicamente autunnali.

Dove resteranno chiuse le scuole

L’allerta arancione diramata dalla protezione civile per le prossime ore porta alla chiusura delle scuole in molti comuni, come scelta precauzionale in previsione della possibilità di fenomeni intensi. In ogni caso oltre questo elenco di Comuni che hanno già deciso di tenere chiuse le scuole, conviene monitorare nelle prossime ore, soprattutto in serata, i siti ufficiali municipali per possibili novità e aggiornamenti.

Anticipo di maltempo

Un quadro dunque al quale siamo abituati nell’autunno e soprattutto nell’inverno che caratterizza il clima della nostra penisola, ma sicuramente in questo caso si assiste a un anticipo netto di una situazione meteorologia che costringe protezione civile a diramare allerta meteo e comuni a decidere di chiudere le scuole nonostante le lezioni siano riprese solo da pochi giorni. Le ultime allerte meteo lo scorso anno scolastico, con scuole chiuse, si sono verificate fino a maggio.