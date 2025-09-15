Supplenze ai docenti di ruolo, le cattedre disponibili per le nomine da graduatorie di istituto

Procede con buon ritmo in questa settimana che sancisce l’inizio della seconda settimana di settembre, la procedura di conferimento degli incarichi di supplenza mediante algoritmo, con oltre il 95% dei posti già assegnati e i prossimi che potranno essere conferiti mediante prossimi bollettini contenenti disponibilità residue e sopravvenute e interpelli.

L’incarico da graduatorie di istituto

Interpelli (al posto delle mad dallo scorso anno) che, in base alla normativa, vengono presi in considerazione solo dopo che il dirigente scolastico ha appurato la possibilità di assegnare l’incarico mediante graduatoria di istituto (della scuola stessa o di quelle viciniori). A questa procedura, così come a quella di assegnazione degli incarichi da Gps, possono partecipare anche i docenti di ruolo.

La partecipazione dei docenti di ruolo alla procedura di assegnazione delle supplenze viene sempre vissuta con un certo senso di ingiustizia da parte dei precari, che temono di essere privati di una cattedra da chi già dispone di un contratto a tempo determinato.

In realtà sono molte le motivazioni che possono spingere un docente di ruolo a lasciare temporaneamente una cattedra per accettare una supplenza, ma la normativa consente questa possibilità.

I tipi di cattedre disponibili

Lo consente nel caso dell’assegnazione tramite algoritmo da Gps, ma lo consente anche nella fase successiva, in cui le cattedre sono assegnate da graduatorie di istituto. In realtà, in questo caso ci sono delle limitazioni. La normativa infatti prevede che i docenti di ruolo hanno diritto ad accettare supplenze da graduatoria d’istituto solo se usufruiscono dell’aspettativa ai sensi dell’articolo 47 del Contratto Collettivo Nazionale (CCNL).

Non solo: ci sono anche delle limitazioni per quel che attiene la tipologia di cattedre coinvolte: i docenti di ruolo possono infatti accettare supplenze da graduatorie di istituto solo su posto intero (no spezzone) e per incarichi fino al termine delle attività didattiche. Devono quindi avere scadenza al 30 giugno.

E’ la tipica circostanza in cui le graduatorie d’istituto vengono utilizzate per sostituire le GPS esaurite. Niente da fare per i docenti di ruolo che vorrebbero accettare altri tipi di supplenze brevi o temporanee da graduatoria d’istituto. In questo caso, infatti, non è consentito ottenere un incarico di supplenza.